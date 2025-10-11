Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Spanien bleibt souverän auf WM-Kurs - Portugal siegt spät

Cristiano Ronaldo scheiterte vom Elfmeterpunkt.
Cristiano Ronaldo scheiterte vom Elfmeterpunkt.
Fußball
Spanien bleibt souverän auf WM-Kurs - Portugal siegt spät
Europameister Spanien bleibt in der WM-Qualifikation ohne Punktverlust. Portugal gewinnt in der Nachspielzeit, obwohl dem Superstar ein für ihn seltenes Missgeschick passiert.

Elche.

Spanien hat den nächsten Schritt in Richtung Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gemacht. Der Europameister bezwang Georgien mit 2:0 (1:0) und führt mit drei Siegen aus drei Spielen die Gruppe E souverän an. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Der Zweite muss noch in die Playoffs.

Spanien blieb gegen Georgien auch im dritten Gruppenspiel ohne Gegentreffer. Yeremy (24.) und Mikel Oyarzabal (64.) trafen für die deutlich überlegenen Iberer. Ferran Torres scheiterte zudem vom Elfmeterpunkt (30.). 

Gruppenzweiter mit sechs Punkten ist die Türkei nach dem klaren 6:1 (1:1) in Bulgarien. Beim 100. Länderspiel von Kapitän Hakan Çalhanoğlu waren auch die Stars Arda Güler von Real Madrid (11.) und Juventus-Stürmer Kenan Yildiz (51./56.) erfolgreich.

Portugal siegt nach Ronaldo-Fehlschuss 

Portugal gewann trotz eines verschossenen Handelfmeters von Superstar Cristiano Ronaldo (75.) spät mit 1:0 (0:0) gegen Irland. Rúben Neves köpfte den Nations-League-Gewinner in der Nachspielzeit zum dritten Sieg im dritten Match. Ungarn (4 Punkte) ist nach dem 2:0 gegen Armenien Zweiter.

Italiens Moise Kean (r) traf zur Führung, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden.
Italiens Moise Kean (r) traf zur Führung, musste dann aber verletzt ausgewechselt werden.
Italien festigte in der Gruppe I durch ein 3:1 (2:0) in Estland Platz zwei. Mit vier Siegen aus fünf Partien folgt die Squadra Azzurra mit zwölf Punkten auf Norwegen. Das Team um Dreifach-Torschütze Erling Haaland fertigte zuvor Israel mit 5:0 ab und ist mit 18 Punkten kaum noch von Rang eins zu verdrängen. 

In der Gruppe K wird es hinter Spitzenreiter England (15) überraschend spannend. Albanien siegte in Serbien mit 1:0 (1:0) und hat bei einem Spiel mehr elf Zähler auf dem Konto. Serbien (7) ist Dritter.

Noch 28 Plätze für WM zu vergeben

Bislang haben sich schon 20 Mannschaften für die erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Endrunde qualifiziert. Die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko sind automatisch dabei.

Geschafft haben es in Asiens Ausscheidung Australien, Iran, Japan, Jordanien, Südkorea und Usbekistan.

Aus Afrika dabei sind bislang Algerien, Ägypten, Marokko, und Tunesien.

Aus Südamerika kommen Titelverteidiger Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay und Uruguay.

In Ozeanien hat Neuseeland das Ticket gelöst. (dpa)

16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
10.10.2025
3 min.
Frankreich dank Mbappé auf WM-Kurs
Superstar Kylian Mbappe traf zur 1:0-Führung für Frankreich.
Vizeweltmeister Frankreich hat mit einem Außenseiter lange Zeit große Probleme. Ein Superstar erlöst die Gastgeber. Big Points gibt es für die Schweiz.
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
23:00 Uhr
3 min.
Ghana löst WM-Ticket - Niederlande und Kroatien auf Kurs
Tottenham-Star Mohammed Kudus hat mit Ghana den Sprung zur WM geschafft. (Archivbild)
Ghana hat sich unter einem früheren Bundesligaprofi zum fünften Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren können. In Europa stehen die ersten Entscheidungen kurz bevor.
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel