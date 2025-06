Spanien-Star Bonmati mit viraler Meningitis im Krankenhaus

Spanien Starspielerin wird zum Start der EM wohl fehlen. Die Diagnose klingt beängstigend - doch die Trainer hat Hoffnung.

Madrid.

Der spanische Frauen-Fußball sorgt sich unmittelbar vor dem EM-Beginn um Weltfußballerin Aitana Bonmati. Die 27 Jahre alte Mittelfeldspielerin wurde mit einer viralen Meningitis in ein Krankenhaus in Madrid eingeliefert. Nationaltrainerin Montse Tomé teilte nach dem 3:1 in einem Testspiel gegen Japan mit, dass sich Bonmati krank gefühlt und Fieber gehabt habe. Ein Test ergab dann die Diagnose der Hirnhautentzündung.