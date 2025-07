Spaniens Trainerin Tomé spielt auch um neuen Vertrag

Die bei der EM noch ungeschlagenen Spanierinnen gehen als Favorit ins EM-Finale von Basel. Trainerin Montse Tomé muss liefern, ihre Zukunft ist ungeklärt.

Basel.

Für Spaniens Montse Tomé geht es im Finale der Europameisterschaft gegen England auch um ihre Zukunft als Nationaltrainerin. Der Vertrag der 43-Jährigen beim spanischen Fußball-Verband läuft am 31. August aus. Tomé wurde bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel zwar nicht explizit auf ihre persönliche Situation angesprochen, sprach aber über die Favoritenrolle der Weltmeisterinnen.