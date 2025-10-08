Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Spanischer Ex-Europameister Jordi Alba beendet Karriere

Macht in Kürze Schluss: Spaniens Ex-Nationalspieler Jordi Alba (Archivbild)
Macht in Kürze Schluss: Spaniens Ex-Nationalspieler Jordi Alba (Archivbild)
Fußball
Spanischer Ex-Europameister Jordi Alba beendet Karriere
Jordi Alba war einst ein Weltklasse-Linksverteidiger und spielt in Miami an der Seite von Lionel Messi. Damit ist bald Schluss.

Miami.

Der frühere Fußball-Europameister Jordi Alba beendet in Kürze seine Profikarriere. Dies kündigte der 36-jährige Spanier und Teamkollege von Lionel Messi beim US-Club Inter Miami an. In der Major League Soccer (MLS) stehen aktuell die letzten Hauptrundenspiele und danach die Playoffs an. Spätestens im Dezember ist also Schluss für den Abwehrspieler.

"Das war eine wohlüberlegte Entscheidung, über die ich lange nachgedacht habe", sagte der 93-fache Nationalspieler bei Instagram. "Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen und nach so vielen anspruchsvollen Jahren im Profifußball die Zeit mit meiner Familie in vollen Zügen zu genießen." 

Einer der besten Linksverteidiger 

Alba spielt nach über zehn Jahre beim FC Barcelona seit 2023 in der MLS. Mit den Katalanen gewann er 2015 die Champions League und war sechsmal spanischer Meister. Im EM-Finale 2012 gegen Italien (4:0) in Kiew erzielte Alba, der zu seiner Hochzeit als einer der besten Linksverteidiger der Welt galt, sein erstes Länderspieltor. (dpa)

Mehr Artikel