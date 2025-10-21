Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Spanisches Liga-Spiel mit Barça in den USA abgesagt

Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick muss nun doch nicht mit seinem Team nach Florida. (Archivbild)
Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick muss nun doch nicht mit seinem Team nach Florida. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick muss nun doch nicht mit seinem Team nach Florida. (Archivbild)
Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick muss nun doch nicht mit seinem Team nach Florida. (Archivbild) Bild: Jose Breton/AP/dpa
Fußball
Spanisches Liga-Spiel mit Barça in den USA abgesagt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die spanische Fußball-Liga will etwas für ihre Vermarktung tun und den FC Barcelona deshalb für ein Punktspiel nach Miami schicken. Daraus wird nun aber nichts.

Barcelona.

Die Austragung des spanischen Ligaspiels zwischen dem FC Barcelona gegen Villarreal in den USA ist abgesagt worden. Das teilte La Liga mit und verwies auf den Veranstalter, die US-Sportagentur Relevent. Der spanische Profifußball-Verband bedauere "zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und einmalige Chance für die Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann". 

Barça-Präsident Joan Laporta hatte für den Auftritt im Hard Rock Stadium plädiert, in dem normalerweise das NFL-Team Miami Dolphins spielt. Die Partie biete die Gelegenheit, weiter in den amerikanischen Sportmarkt vorzudringen. 

Beim Grund für die Absage für das umstrittene Projekt verwies man ohne nähere Angaben auf "die Unsicherheit, die in den letzten Wochen in Spanien entstanden ist".

UEFA hatte "ausnahmsweise" und "widerstrebend" zugestimmt

Trainer Hansi Flick etwa hatte sich gegen das Projekt ausgesprochen. "Ich kann die Spieler verstehen, dass sie nicht glücklich sind. Ich bin nicht glücklich", sagte der frühere Fußball-Bundestrainer vor einigen Tagen.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte dem Spiel "ausnahmsweise" und "widerstrebend" zugestimmt, weil auf FIFA-Ebene Lücken im Reglement bestünden. Diese würden überarbeitet. 

Auch die italienische Serie A will in dieser Saison eine Ligapartie im Ausland austragen. Die Partie zwischen der AC Mailand und Como im Februar findet in Perth (Australien) statt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
06.10.2025
2 min.
Weg frei für Barça: UEFA stimmt Ligaspielen im Ausland zu
Mal hergehört: Trainer Hansi Flick fliegt mit dem FC Barcelona für das Ligaspiel gegen Villarreal nach Miami.
Spaniens Meister fliegt für ein Ligaspiel in die USA, ein italienischer Traditionsclub tritt in der Serie A in Australien an. Die UEFA gibt grünes Licht für die Pläne - wenn auch widerwillig.
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
17.10.2025
3 min.
"Nicht glücklich": Flick missfällt USA-Reise für Ligaspiel
Sieht die Miami-Reise seines Clubs kritisch: Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick. (Archivbild)
Die spanische Fußball-Liga will etwas für ihre Vermarktung tun - und schickt den FC Barcelona deshalb für ein Punktspiel nach Miami. Froh sind darüber weder die Spieler noch Trainer Hansi Flick.
Mehr Artikel