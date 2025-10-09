Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Spannungen in Chicago: Testspiel Argentiniens verlegt

Messi spielt mit Argentinien nicht wie geplant in Chicago, sondern in Florida gegen Puerto Rico. (Archiv-Foto)
Messi spielt mit Argentinien nicht wie geplant in Chicago, sondern in Florida gegen Puerto Rico. (Archiv-Foto) Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Messi spielt mit Argentinien nicht wie geplant in Chicago, sondern in Florida gegen Puerto Rico. (Archiv-Foto)
Messi spielt mit Argentinien nicht wie geplant in Chicago, sondern in Florida gegen Puerto Rico. (Archiv-Foto) Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Fußball
Spannungen in Chicago: Testspiel Argentiniens verlegt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 13. Oktober sollte Lionel Messi mit Argentinien in Chicago gegen Puerto Rico antreten. Daraus wird nichts. Schuld ist die Einwanderungspolitik der US-Regierung.

Chicago.

Das Fußball-Testspiel zwischen Argentinien und Puerto Rico findet nicht wie geplant in der von innenpolitischen Spannungen belasteten US-Großstadt Chicago statt. Wie die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Sprecher der argentinischen Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi berichtete, wird die für den 13. Oktober geplante Partie nach Fort Lauderdale in Florida verlegt. Dort trägt Messi mit Inter Miami seine Heimspiele aus. 

Als Grund nannte der Sprecher des argentinischen Verbands die Situation in Chicago. Dort kam es zuletzt verstärkt zu Razzien und Verhaftungen der Einwanderungsbehörde ICE. Mehr als 1000 Personen sind seither in Gewahrsam genommen worden. US-Präsident Donald Trump hat zudem Soldaten der Nationalgarde vor die Tore der drittgrößten Stadt der USA beordert. Ob, wann und wozu diese in Chicago tatsächlich eingesetzt werden, ist unklar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
5 min.
Nationalgarde-Streit in Chicago: Stoppt ein Gericht Trump?
Hunderte demonstrieren in der Innenstadt Chicagos gegen die ICE-Razzien und einen drohenden Einsatz der Nationalgarde in der Stadt.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert - gegen den Willen von Politikern vor Ort. Hunderte demonstrieren am Mittwoch gegen einen drohenden Einsatz, der auch vor Gericht Thema ist.
21:20 Uhr
3 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel