  • Speerwerfer Weber und Hindernisläufer Ruppert feiern Siege

Julian Weber warf gleich zweimal über die magische 90-Meter-Marke.
Julian Weber warf gleich zweimal über die magische 90-Meter-Marke. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Julian Weber warf gleich zweimal über die magische 90-Meter-Marke.
Julian Weber warf gleich zweimal über die magische 90-Meter-Marke. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Leichtathletik
Speerwerfer Weber und Hindernisläufer Ruppert feiern Siege
Speerwerfer Julian Weber übertrifft bei der WM-Generalprobe in Zürich zweimal die 90-Meter-Marke. Auch Hindernisläufer Frederik Ruppert gewinnt, während Weitsprung-Star Malaika Mihambo Zweite wird.

Zürich.

Speerwerfer Julian Weber und Hindernisläufer Frederik Ruppert haben sich bei der Generalprobe für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio in überragender Form gezeigt. Beide gewannen beim Diamond-League-Finale in Zürich und sammelten mit starken Leistungen noch einmal Selbstvertrauen für den Saisonhöhepunkt, der vom 13. bis 21. September stattfindet. Überzeugen konnte im Stadion Letzigrund auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo, die sich nur knapp geschlagen geben musste.

Weber knackte bei der WM-Generalprobe in der Schweiz vor den Augen von Tennis-Legende Roger Federer gleich zweimal die magische 90-Meter-Marke. Er gewann mit 91,51 Metern deutlich und verbesserte seine Weltjahresbestleistung sowie persönliche Bestmarke um 45 Zentimeter. Zweiter wurde der Inder Neeraj Chopra mit 85,01 Metern.

"Ich wusste, ich bin gut drauf. Dass es aber so gut funktioniert, hätte ich auch nicht gedacht", sagte Weber, der in Tokio Anwärter auf die Goldmedaille ist.

Ruppert "fühlt sich einfach super"

Ruppert sicherte sich den Sieg über die 3.000 Meter Hindernis und untermauerte damit seine tolle Form in diesem Jahr. Der 28-Jährige lief eine Zeit von 8:09,02 Minuten und verwies den Kenianer Edmund Serem (8:09,96 Minuten) sowie Salaheddine Ben Yazide aus Marokko (8:14,10 Minuten) auf die Plätze.

"Ich weiß, ich bin fit für Tokio. Es fühlt sich einfach super an", sagte Ruppert im ZDF mit Blick auf die WM. In Japan sei das Finale das Minimalziel. Nach der überzeugenden Generalprobe dürfte Ruppert aber noch mehr zuzutrauen sein. "Lieber etwas tiefer stapeln und überraschen als große Töne und dann nix dahinter", sagte Ruppert, der vor etwa drei Monaten im marokkanischen Rabat den deutschen Rekord auf 8:01,49 Minuten verbessert hatte.

Durfte sich für seinen Sieg feiern lassen: Hindernisläufer Frederik Ruppert.
Durfte sich für seinen Sieg feiern lassen: Hindernisläufer Frederik Ruppert. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa
Durfte sich für seinen Sieg feiern lassen: Hindernisläufer Frederik Ruppert.
Durfte sich für seinen Sieg feiern lassen: Hindernisläufer Frederik Ruppert. Bild: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Mihambo gelang im Weitsprung im letzten Versuch ein Satz auf 6,92 Meter und verpasste damit nur knapp den Sieg, den sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,93 Metern holte.

Abdilaahi mit persönlicher Bestmarke

Eine persönliche Bestleistung schaffte Mohamed Abdilaahi über die 3.000 Meter. Der 26-Jährige lief beim Sieg des Franzosen Jimmy Gressier (7:36,78 Minuten) in 7:37,31 Minuten auf einen guten vierten Platz.

Über die 3.000 Meter Hindernis wurde Lea Meyer in 9:26,08 Minuten Achte. Beim Erfolg der Kenianerin Faith Kipyegon (8:57,24 Minuten) lief die frühere Europameisterin Gesa Krause als Tempomacherin. Die 33-Jährige stieg dann wie geplant vorzeitig aus.

Diskuswerfer Janssen Sechster, Farken auf Rang neun

Diskuswerfer Henrik Janssen landete in einer engen Entscheidung auf dem sechsten und damit letzten Platz. Dem 27-Jährigen gelang in seinem besten Versuch eine Weite von 66,37 Metern. Den Sieg holte sich Weltrekordhalter Mykolas Alekna aus Litauen mit 68,89 Metern.

Robert Farken musste sich über die 1.500 Meter trotz einer soliden Zeit von 3:31,30 Minuten mit dem neunten Platz zufriedengeben. Es siegte der Niederländer Niels Laros in 3:29,20 Minuten. (dpa)

