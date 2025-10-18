Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spektakuläres Woltemade-Tor reicht Newcastle nicht für Punkt

Traf sehenswert: Newcastles deutscher Natioanlstürmer Nick Woltemade. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Traf sehenswert: Newcastles deutscher Natioanlstürmer Nick Woltemade. Bild: Gareth Fuller/PA Wire/dpa
Fußball
Spektakuläres Woltemade-Tor reicht Newcastle nicht für Punkt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nick Woltemade trifft nach seinem wichtigen Tor für die Nationalmannschaft auch für seinen Club. Am Ende aber darf ein früherer Bundesliga-Trainer auf der anderen Seite jubeln.

Brighton.

Trotz seines nächsten Treffers hat Nick Woltemade mit Newcastle United in der Premier League eine Niederlage einstecken müssen. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 76. Minute per Hacke zum zwischenzeitlichen 1:1 bei Brighton & Hove Albion. Die vom früheren St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler betreuten Gastgeber setzten sich daheim am Ende aber mit 2:1 (1:0) durch. Mann des Spiels war Danny Welbeck mit seinen beiden Toren in der 41. und 84. Minute.

Nach seinem wichtigen 1:0-Siegtreffer für die deutsche Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in Nordirland war Woltemade schon zum vierten Mal für seinen neuen Club erfolgreich. Der vom VfB Stuttgart gekommene Angreifer verlängerte eine Hereingabe von der rechten Seite spektakulär ins Netz. Das war letztlich zu wenig gegen Hürzelers bislang punktgleiches Team, das sich ins obere Mittelfeld verbesserte. Newcastle bleibt mit neun Zählern vorerst dahinter.

Manchester City mischt dank Erling Haaland weiter ganz vorn mit. Der norwegische Torjäger sorgte beim 2:0 (0:0) über den FC Everton mit einem Doppelpack binnen fünf Minuten (58./63.) für die Entscheidung. (dpa)

