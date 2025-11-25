Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Sperre festgelegt: Ronaldo wohl doch zum WM-Start dabei

Cristiano Ronaldo hat ein mildes Strafmaß erhalten.
Cristiano Ronaldo hat ein mildes Strafmaß erhalten.
Fußball
Sperre festgelegt: Ronaldo wohl doch zum WM-Start dabei
Cristiano Ronaldo erhält nach seiner Roten Karte eine ungewöhnliche Sperre. Das hat Auswirkungen auf die Fußball-WM.

Zürich.

Cristiano Ronaldo kann bei der Fußball-Weltmeisterschaft wohl doch schon im ersten Spiel für Portugal auflaufen. Die Sperre des Superstars nach seiner Roten Karte im Qualifikationsspiel gegen Irland gilt - anders als von vielen erwartet - nur für ein Spiel fix. Zwei weitere Partien sind vom Weltverband FIFA zur Bewährung ausgesetzt. Die feste Sperre für ein Spiel hat der 40-Jährige bereits beim 9:1 seines Nationalteams gegen Armenien abgesessen.

Ronaldo war am 13. November nach einem Ellenbogenschlag gegen Irlands Dara O'Shea vom Platz gestellt worden. Wären die zwei Spiele nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, hätte er zum Start seiner Mannschaft beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Sommer zuschauen müssen. Der frühere Weltfußballer peilt seine sechste WM-Teilnahme an. Die zur Bewährung ausgesetzte Zwangspause von zwei weiteren Partien wird einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge nur aktiv, wenn Ronaldo einen weiteren Verstoß ähnlicher Art begeht.

Üblicherweise wird für eine Tätlichkeit eine Zwangsauszeit von drei Spielen festgelegt. Die Richter der FIFA können aber auch mildernde oder strafverschärfende Umstände geltend machen. Ersteres ist offenbar passiert.
Für Ronaldo war es in seinem 226. Länderspiel der erste Platzverweis. (dpa)

Mehr Artikel