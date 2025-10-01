Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Athletic Bilbao hat eine spezielle Philosophie und frenetische Fans.
Athletic Bilbao hat eine spezielle Philosophie und frenetische Fans. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Spezielles Team: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke
Athletic Bilbao verfolgt eine ganz spezielle Philosophie. Dortmunds Trainer Niko Kovac spricht vor dem Duell seines BVB mit den Basken darüber.

Dortmund.

Für Borussia Dortmund steht heute eine besondere Premiere an. In der Champions League bestreitet der BVB um 21.00 Uhr (DAZN) erstmals in der Vereinsgeschichte ein Pflichtspiel gegen Athletic Bilbao und damit gegen einen ganz speziellen Club. Der spanische Verein setzt nämlich ausschließlich auf Spieler, die im Baskenland geboren oder aufgewachsen sind.

"Das ist so eine kleine Enklave. Jeder Einzelne, der für seine Region spielt, gibt alles. Das ist schon Lokalpatriotismus, den man dann auch auf dem Platz sieht", sagte BVB-Trainer Niko Kovac über den Gegner aus der Hafenstadt. "Sie werden alles geben, um ihre Farben und ihre Region zu repräsentieren."

Bilbao will die Trendwende

Athletic qualifizierte sich als Tabellenvierter der Vorsaison für die Königsklasse. In der vergangenen Spielzeit waren in der Primera División nur Meister FC Barcelona, Real und Atlético Madrid besser als die Basken. Zuletzt lief es für die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde allerdings nicht so gut. Aus den vergangenen vier Ligaspielen holte Bilbao nur einen Punkt und liegt derzeit im Tabellenmittelfeld. In der Champions League gab es am ersten Spieltag ein 0:2 gegen den FC Arsenal.

"Dortmund ist in guter Form, aber wir werden uns ihnen entgegenstellen, uns auf das Spiel konzentrieren und versuchen, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden", sagte Valverde. Torwart Unai Simón, der auch spanischer Nationalkeeper ist, stellte fest: "Wir wollen unseren Fans zeigen, dass das, was wir tun, funktioniert und dass wir unsere derzeitige Form ändern können." (dpa)

