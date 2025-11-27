Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spiel und Zentner verloren: Mainz erlebt bitteren Abend

Der FSV Mainz 05 um William Bøving (r) tat sich gegen Craiova schwer.
Der FSV Mainz 05 um William Bøving (r) tat sich gegen Craiova schwer. Bild: Constantin Stefan/dpa
Der FSV Mainz 05 um William Bøving (r) tat sich gegen Craiova schwer.
Der FSV Mainz 05 um William Bøving (r) tat sich gegen Craiova schwer. Bild: Constantin Stefan/dpa
Fußball
Spiel und Zentner verloren: Mainz erlebt bitteren Abend
Die perfekte Bilanz von Mainz 05 in der Conference League ist futsch. Beim Außenseiter Universitatea Craiova zeigt der Bundesligist eine enttäuschende Leistung - und bangt um Torwart Robin Zentner.

Craiova.

Der FSV Mainz 05 hat nach einer schwachen Vorstellung die erste Niederlage in der Ligaphase der Conference League kassiert. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen verlor auswärts gegen den rumänischen Club Universitatea Craiova 0:1 (0:0). Den Siegtreffer für die Hausherren erzielte Assad Al-Hamlawi per Foulelfmeter (67. Minute).

Trotz der ersten Pleite am vierten Spieltag nach zuvor drei Siegen sind die in der Fußball-Bundesliga kriselnden Mainzer in Europa aber weiter auf Kurs K.o.-Phase.

Henriksen rotiert

Wie erwartet nahm Henriksen im Vergleich zum 1:1 in der Bundesliga zuletzt gegen die TSG 1899 Hoffenheim mehrere Wechsel vor, um Leistungsträger für den nächsten Auftritt im Oberhaus am Sonntag beim SC Freiburg zu schonen.

"Nein, das ist kein Thema. Weil alle wissen, was wir machen wollen", antwortete Bo Henriksen beim Streamingdienst RTL+ auf die Frage, ob die insgesamt fünf Wechsel eine Gefahr seien, weil die Mannschaft nicht eingespielt sei.

Torwart Zentner muss früh runter

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase musste Henriksen in der 24. Minute den ersten Wechsel im Spiel vornehmen: Wegen Beschwerden im Adduktorenbereich ging es für Stammkeeper Robin Zentner nicht weiter. Für ihn kam Lasse Rieß hinein, der damit sein Debüt im Europapokal gab.

Kurz darauf zwang Dominik Kohr Craiovas Torwart Pavlo Isenko zu einer Glanzparade, als dieser einen Kopfball des Mainzer Abwehrspielers an die Latte lenkte. Wegen eines Foulspiels hätte ein Treffer aber ohnehin nicht gezählt.

Mainz tut sich schwer: "Wirklich zu dünn"

Anschließend taten sich die Mainzer in einer zerfahrenen Partie schwer, zu klaren Offensivaktionen zu kommen. Aber auch Craiova kam bis zum Seitenwechsel zu keinen gefährlichen Abschlüssen.

"Wirklich zu dünn" sei die Leistung der Mainzer Mannschaft in der ersten Hälfte gewesen, sagte der Vereins- und Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann in der Pause.

Passive Mainzer werden bestraft

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb die Partie zäh, ehe der 18-jährige Kacper Potulski im eigenen Strafraum Craiova-Profi Alexandru Cicaldau zu Fall brachte. Den Elfmeter verwandelte der erst kurz zuvor eingewechselte Al-Hamlawi sicher.

Wer danach auf eine schnelle Reaktion der Mainzer gehofft hatte, sah sich getäuscht. Craiova war dem 2:0 sogar näher als der FSV dem Ausgleich.

Potulskis Ausgleich zählt nicht

In der Schlussphase köpfte Potulski die 05er nach einem Freistoß zum vermeintlichen 1:1 (88.). Doch nach minutenlanger Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
