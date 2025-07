Spielplan für Frauen-Bundesliga: Bayern-Rekord bei Eröffnung

Die Bundesliga der Frauen wird auf 14 Teams aufgestockt. Nun ist der Spielplan bekannt. Zum Topduell kommt es einmal im Oktober und einmal im Februar.

Frankfurt/Main.

Der Spielplan für die erste Bundesliga-Saison der Frauen mit 14 Teams steht. Am 6. und 19. Spieltag kommt es zu den beiden Topspielen zwischen Meister FC Bayern München und Herausforderer VfL Wolfsburg. In der Hinserie (10. bis 13. Oktober) wird in Wolfsburg gespielt, in der Rückserie (20. bis 23. Februar) in München.