Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Spieltage im Dezember terminiert: Erzgebirge Aue mit Sonntagabendspiel am 2. Advent, FSV Zwickau bei Lok Leipzig unter Flutlicht, Chemnitzer FC zweimal samstags

Schon am zweiten Adventswochenende 2024 traf der FC Erzgebirge auf den FC Ingolstadt, verlor auswärts 0:1. Nun steht am Sonntagabend des 2. Advents ein Heimspiel an.
Schon am zweiten Adventswochenende 2024 traf der FC Erzgebirge auf den FC Ingolstadt, verlor auswärts 0:1. Nun steht am Sonntagabend des 2. Advents ein Heimspiel an. Bild: Picture Point/S. Sonntag
Schon am zweiten Adventswochenende 2024 traf der FC Erzgebirge auf den FC Ingolstadt, verlor auswärts 0:1. Nun steht am Sonntagabend des 2. Advents ein Heimspiel an.
Schon am zweiten Adventswochenende 2024 traf der FC Erzgebirge auf den FC Ingolstadt, verlor auswärts 0:1. Nun steht am Sonntagabend des 2. Advents ein Heimspiel an. Bild: Picture Point/S. Sonntag
Fußball
Spieltage im Dezember terminiert: Erzgebirge Aue mit Sonntagabendspiel am 2. Advent, FSV Zwickau bei Lok Leipzig unter Flutlicht, Chemnitzer FC zweimal samstags
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 17 bis 21 in der 3. Liga terminiert, der NOFV die Spieltage 18 und 19 in der Regionalliga. Wann Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC und FSV Zwickau in der Adventszeit gefordert sind.

Vorwiegend Samstagspiele haben die hiesigen Vertreter in der 3. Liga und in der Regionalliga in der Vorweihnachtszeit vor der Brust. Das ergab die Terminierung am Mittwoch durch DFB und NOFV.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
07.10.2025
5 min.
Fußball: Talente des FSV Zwickau und des 1. FC Lok Leipzig glänzen im Erzgebirge
Für die Marienberger D-Junioren, die letztlich Platz 8 belegten, war unter anderem das Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue ein tolles Erlebnis.
Spannung, Spaß und viele Tore hat der Dribbelino-Herbstcup in Gelenau geboten. Dabei zeigten die Nachwuchskicker prominenter Klubs ihr Können, doch auch ein Lokalvertreter schaffte es in die Endrunde.
Andreas Bauer
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
11.11.2025
2 min.
Dieser Spieler des FC Erzgebirge Aue reist erneut zur Nationalmannschaft
Jonah Fabisch (r.), hier beim 0:2 der Auer gegen Mannheim, hat eine weitere Einladung zur Nationalmannschaft von Simbabwe erhalten.
In der Länderspielpause im Oktober verbuchte Jonah Fabisch die Einsätze drei und vier für die National-Elf Simbabwes. Nun gehört der 24-Jährige erneut zum Kader.
Thomas Kaufmann
Mehr Artikel