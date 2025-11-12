Spieltage im Dezember terminiert: Erzgebirge Aue mit Sonntagabendspiel am 2. Advent, FSV Zwickau bei Lok Leipzig unter Flutlicht, Chemnitzer FC zweimal samstags

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 17 bis 21 in der 3. Liga terminiert, der NOFV die Spieltage 18 und 19 in der Regionalliga. Wann Erzgebirge Aue, Chemnitzer FC und FSV Zwickau in der Adventszeit gefordert sind.

