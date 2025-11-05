Spieltage terminiert: Frankfurt und BVB eröffnen 2026

Südschlager, Nordderby, Borussen-Duell und ein mögliches Gipfeltreffen zum Rückrundenstart: Die DFL hat alle Bundesliga-Termine bis einschließlich Januar fixiert.

Berlin. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Clubs für Freitag, 9. Januar terminiert. Die Neuauflage des dramatischen Pokalspiels der vergangenen Woche wird nicht nur bei Sky, sondern auch bei Sat.1 zu sehen sein (Anstoß 20.30 Uhr).

Darüber hinaus gab die DFL sämtliche Ansetzungen vom 13. bis 19. Spieltag bekannt. Unter anderem empfängt der VfB Stuttgart am Samstag, 6. Dezember (15.30 Uhr/Sky und DAZN) den FC Bayern zum Südschlager. Einen Tag später findet das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen statt (15.30 Uhr/DAZN).

Am 13. Dezember bestreiten Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln das Samstags-Topspiel (18.30 Uhr/Sky). Im Borussen-Duell treffen Dortmund und Mönchengladbach am Freitag, 19. Dezember, 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) aufeinander. Der aktuelle Tabellenzweite RB Leipzig bittet Spitzenreiter FC Bayern am Samstag, 17. Januar beim Rückrundenauftakt am 18. Spieltag zum möglichen Gipfeltreffen (18.30 Uhr/Sky). (dpa)