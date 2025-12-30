MENÜ
  • Spieltage terminiert: So starten der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC nach der Winterpause

Zwickaus Topscorer Lukas Eixler (rechts) beim Derby am 22. November im Kopfballduell mit CFC-Profi Martial Ekui. Bild: Imago
Fußball
Spieltage terminiert: So starten der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC nach der Winterpause
Redakteur
Von Thomas Prenzel
Die Fußball-Regionalliga Nordost hat die genauen Ansetzen für die Spieltage 20 bis 24 bekanntgegeben. Demnach bestreitet der Chemnitzer FC bereits am Freitagabend (30. Januar) bei der BSG Chemie Leipzig seine Auftaktpartie nach der Winterpause. Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark wird um 19 Uhr sein. Der FSV Zwickau hat noch zwei Tage mehr Zeit...
