Spieltage terminiert: So starten der FSV Zwickau und der Chemnitzer FC nach der Winterpause

Die Fußball-Regionalliga Nordost hat die genauen Ansetzen für die Spieltage 20 bis 24 bekanntgegeben. Demnach bestreitet der Chemnitzer FC bereits am Freitagabend (30. Januar) bei der BSG Chemie Leipzig seine Auftaktpartie nach der Winterpause. Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark wird um 19 Uhr sein. Der FSV Zwickau hat noch zwei Tage mehr Zeit...
