Spiesen-Elversbergs Oberhaupt: Auch ohne Balkon erstligareif

Kein Bahnhof, kein Rathausbalkon - aber trotzdem bald in der Bundesliga? Die kleine Gemeinde Spiesen-Elversberg hofft auf den Coup in der Relegation.

Spiesen-Elversberg.

Trotz der Herausforderungen bei einem möglichen Aufstieg der SV Elversberg in die Fußball-Bundesliga ist Bürgermeister Bernd Huf nicht bange. "Ich denke, der größte Schritt, den der Verein gemacht hat, war der Aufstieg in die 2. Liga. Also auch in der 2. Liga sind große Vereine gewesen wie Köln, Nürnberg, Hamburg, Düsseldorf", sagte das Oberhaupt der Gemeinde Spiesen-Elversberg vor dem Hinspiel in der Bundesliga-Relegation beim 1. FC Heidenheim am Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).