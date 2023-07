Sprints und Ultraschall: Union startet Saisonvorbereitung

Union Berlin legt wieder los. Bei den Eisernen werden alle Profis erst einmal durchgecheckt, bevor der Ball ins Spiel kommt. Auf Trainer Urs Fischer warten in der nächsten Saison neue Aufgaben.

Berlin. Mit Leistungstests und medizinischen Untersuchungen sind die ersten Profis des 1. FC Union Berlin um Kapitän Christopher Trimmel in die Saisonvorbereitung des Fußball-Bundesligisten gestartet. Am ersten Tag nach dem Sommerurlaub standen unter anderem Sprintübungen für einen Teil des Kaders auf dem Trainingsgelände am Stadion an der Alten Försterei an.

Rund ein Dutzend Spieler um Trimmel kam für den Gesundheitscheck mit Ultraschall und Laktattest in die Charité. Am Dienstag werden die Gruppen getauscht. Gemeinsam auf den Platz geht es für die Eisernen erstmals am Mittwoch. Einen Tag später reisen die Berliner nach Bad Saarow in ein erstes Kurztrainingslager bis Sonntag. Trainer Urs Fischer ist in diesem Sommer in neuer Weise gefordert. Die Qualifikation für die Champions League durch Platz vier in der abgelaufenen Spielzeit hat die Eisernen in neue Sphären gehoben.

Kader noch nicht komplett

Seinen ersten Arbeitstag in Berlin-Köpenick hatte Neuzugang Mikkel Kaufmann. Noch nicht dabei war der Tscheche Alex Kral, der wie die weiteren Nationalspieler Frederik Rönnow oder Sheraldo Becker noch Urlaub hat. Noch ist der Kader längst nicht komplett. Dauerhaft halten sich Gerüchte um mögliche namhafte Verstärkungen wie Nationalspieler Robin Gosens.

Sein großes Trainingslager absolviert Union vom 24. Juli bis 2. August in Bramberg am Wildkogel in Österreich. Das erste Pflichtspiel steht am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Astoria Waldorf an. Zum Liga-Auftakt kommt Mainz 05 am 19. oder 20. August nach Berlin. Die Champions-League-Gegner werden am 31. August in Monaco ausgelost. Erster Spieltag in der Königsklasse ist am 19./20. September. (dpa)