St. Pauli sanktioniert Aufsichtsrat nach Internet-Kommentar

Ein Mitglied des eigenen Aufsichtsrats vergreift sich im Internet im Ton . Dafür wird er jetzt vom Club selbst bestraft.

Hamburg. Wegen vereinsschädigenden Verhaltens ist ein Aufsichtsratsmitglied des FC St. Pauli vom eigenen Club sanktioniert worden. Nach Angaben der Fußball-Bundesligisten verhängte der Ehrenrat unter anderem eine Geldstrafe, die mehreren Jugendabteilungen gespendet werden sollen.

Der Aufsichtsrat hatte im Internet kritische Kommentare unter einem Instagram-Post der Ehefrau von St. Pauli-Kapitän Jackson Irvine veröffentlicht. Später wurden diese Äußerungen wieder gelöscht. Irvine selbst sagte daraufhin dem australischen TV-Sender ABC: "So eine Nachricht zu bekommen, von einer Person, die in dieser Position ist, war natürlich tief verletzend. Wir hoffen natürlich, dass etwas dagegen getan wird."

Vorstand und Aufsichtsrat des FC St. Pauli hatten den Ehrenrat um eine Aufarbeitung des Falls gebeten. Das Gremium bewertete die Kommentare als Verstoß gegen die Satzung sowie weitere verbindliche Regeln des Vereins. (dpa)