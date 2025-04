St. Pauli trotzt Bayer: 1:1 gegen den deutschen Meister

Mutig, stark, überzeugend: Der FC St. Pauli hat dem Meister Bayer Leverkusen Paroli geboten. Für die Gäste ist das Remis ein weiterer Rückschlag bei der Titelverteidigung.

Hamburg. Bayer Leverkusen ist im Meisterschafts-Rennen der Fußball-Bundesliga weiter zurückgefallen. Nach dem 1:1 (1:0) zum Abschluss des 30. Spieltages beim FC St. Pauli vergrößerte sich der Rückstand des Titelverteidigers auf Tabellenführer FC Bayern München auf acht Zähler. Patrik Schick (32.) brachte mit seinem 18. Saisontreffer die Gäste in Front. Doch Carlo Boukhalfa (78.) rettete den Hamburgern vor 29.546 Zuschauern das Remis. Immerhin bleibt Bayer auswärts weiter ungeschlagen.

Die starken Hanseaten setzten sich indes von der Abstiegszone ab. Vier Spieltage vor dem Saisonende ist der Aufsteiger als Tabellen-14. mittlerweile acht Punkte vom Aufstiegsrelegationsplatz mit dem 1. FC Heidenheim entfernt.

Mutiger FC St. Pauli

Der FC St. Pauli begann ohne seinen verletzten Kapitän Jackson Irvine erstaunlich stürmisch und drängte die Leverkusener in den ersten 20 Minuten immer wieder in deren Hälfte. Bayer wirkte ein wenig überrascht und benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden.

Im Vergleich zur Leistung in der ersten Halbzeit beim 2:1 bei Holstein Kiel acht Tage zuvor, zeigten sich die Hamburger enorm verbessert. Sie fanden auch in Bedrängnis immer wieder spielerische Lösungen und überzeugten kämpferisch.

Wirbelte mit seinen St. Pauli-Kollegen zu Beginn den Meister durcheinander: Danel Sinani (l). Bild: Christian Charisius/dpa Wirbelte mit seinen St. Pauli-Kollegen zu Beginn den Meister durcheinander: Danel Sinani (l). Bild: Christian Charisius/dpa

Klare Torchancen der Kiezkicker waren aber rar. Ein Kopfball von Manolis Saliakas (7.) und ein Schuss von Boukhalfa (16.) waren noch die richtig aussichtsreichsten Möglichkeiten.

Bayer steigert sich und ist effizient

Mit zunehmender Spieldauer machte sich die Klasse der Gäste bemerkbar. Jeremie Frimpong (14.) gab den ersten Warnschuss ab. Die St. Pauli-Defensive wurde mehr und mehr gefordert. Viele Offensivaktionen liefen über Nationalspieler Florian Wirtz, der nach seiner Innenbandverletzung erstmals nach sechs Wochen wieder von Beginn an spielte. Alles gelang ihm nicht.

Eine Standardsituation brachte die Gäste-Führung. Nach einem Freistoß von Alejandro Grimaldo stand Schick richtig und nickte den Ball per Kopf ins Tor. Anschließend drängte die Werkself auf den zweiten Treffer. Doch die Hamburger hielten dagegen, konnten sich aber nur noch selten nach vorn kombinieren.

FC St. Pauli weiter couragiert

Der FC St. Pauli ließ sich trotz des Rückstandes nicht entmutigen, spielte, kämpfte und drängte auf den Ausgleich. Bayer schien den Vorsprung nur noch zu verwalten. Die Einwechselung von Noah Weißhaupt nach knapp einer Stunde gab dem Spiel der Gastgeber noch mehr Schwung. Er holte gleich den Freistoß für Eric Smith (61.) heraus, den Bayer-Keeper Lukas Hradecky gerade noch zur Ecke klärte.

Weißhaupt war auch der Flankengeber zum Treffer von Morgan Guilavogui (74.). Doch der Ausgleich wurde zurückgepfiffen wegen Handspiels des St. Pauli-Stürmers. Vier Minuten später durfte die Hamburger Fans wirklich jubeln, als Boukhalfa aus kurzer Entfernung traf.

Bayer wachte wieder auf. Grimaldo prüfte St. Paulis Torwart Nikola Vasilj, der stark reagierte. Doch der FC St. Pauli stemmte sich gegen eine Niederlage. Die Spieler warfen sich in jeden Ball - und wurden belohnt. (dpa)