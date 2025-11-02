Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • St. Paulis Vereinschef: Trotz Serie keine Trainerdiskussion

Alexander Blessin kassierte mit dem FC St. Pauli die sechste Bundesliga-Niederlage nacheinander.
Alexander Blessin kassierte mit dem FC St. Pauli die sechste Bundesliga-Niederlage nacheinander. Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
1. Bundesliga
St. Paulis Vereinschef: Trotz Serie keine Trainerdiskussion
Der FC St. Pauli rutscht in der Bundesliga-Tabelle immer weiter nach unten. Trainer Alexander Blessin genießt aber weiter die Unterstützung des Präsidenten.

Hamburg.

Eine Trainerdiskussion beim FC St. Pauli soll es trotz der Niederlagenserie in der Fußball-Bundesliga und dem Abrutschen auf Platz 15 nicht geben. "Ehrlicherweise, hätten Sie diese Frage jetzt nicht gestellt, dann hätte ich nicht eine Sekunde über diese Frage nachgedacht", sagte Club-Präsident Oke Göttlich nach der 0:4-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach im ZDF.

Es gebe mit Sicherheit einiges, "was wir an dem Spiel mitnehmen werden und was wir analysieren werden. Der Cheftrainer gehört da nicht dazu", betonte Göttlich weiter. Zuvor hatte er beim Streamingdienst DAZN die Niederlage gegen die zuvor noch sieglosen Gladbacher als schmerzlich bezeichnet und eine Energieleistung gefordert.

Zur sportlichen Situation insgesamt sagte Göttlich aber auch: "Das ist auch nichts, was wir nichts erwarten könnten. Das ist etwas, was dem FC St. Pauli passieren kann. Deswegen werden wir auch nicht verzagen und weitermachen." Die Hamburger haben in der Liga sechsmal nacheinander verloren und dabei nur ein Tor erzielt. Im DFB-Pokal war zuletzt aber gegen Bundesliga-Rivalen 1899 Hoffenheim der Einzug ins Achtelfinale gelungen. In der Vorsaison hatte der 52-jährige Blessin den FC St. Pauli zum Klassenerhalt geführt. (dpa)

