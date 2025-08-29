Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Star-Coach Mourinho muss bei Fenerbahçe Istanbul gehen

Für Star-Trainer Mourinho ist bei Fenerbahçe Istanbul Schluss. (Archivbild)
Für Star-Trainer Mourinho ist bei Fenerbahçe Istanbul Schluss. (Archivbild) Bild: Khalil Hamra/AP/dpa
Fußball
Star-Coach Mourinho muss bei Fenerbahçe Istanbul gehen
Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation trennt sich der türkische Club von seinem berühmten Trainer. Für den Portugiesen endet ein erfolgloses Gastspiel.

Istanbul.

Nach dem Verpassen der Champions League hat sich der türkische Fußball-Traditionsclub Fenerbahçe Istanbul von Star-Trainer José Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. In der vergangenen Saison landete der Club in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray.

Nachfolger für Mourinho steht noch nicht fest

Fenerbahçe war am Mittwoch nach einem 0:1 bei Benfica Lissabon in den Playoffs zur Champions League gescheitert, auch der Start in der Liga fiel mäßig aus. Damit endet für Mourinho, der in seiner Trainer-Karriere alle drei europäischen Club-Wettbewerbe gewann, erneut ein Engagement vorzeitig. Ähnlich war es ihm auf seinen letzten Stationen schon beim FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und der AS Rom ergangen.

Einen Nachfolger hat Fenerbahçe noch nicht präsentiert. In der noch jungen Saison ist es bereits der nächste Trainerwechsel in der Türkei. Am Donnerstagabend hatte Besiktas Istanbul nach dem Verpassen der Conference League den Norweger Ole Gunnar Solskjær freigestellt. (dpa)

