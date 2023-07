Stark im Freiwasser: Wellbrock und Beck dominieren WM

Nach den WM-Freiwasserrennen wird weiter nur eine Nationalhymne gespielt: die deutsche. Florian Wellbrock und Leonie Beck sind erneut unschlagbar. Am Donnerstag könnte erneut historisches gelingen.

Fukuoka. Während sich Leonie Beck schon auf ihre Siegerehrung vorbereitete, genoss Florian Wellbrock in der Hitze von Fukuoka ein Eisbad im Planschbecken. Mit allen vieren von sich gestreckt und einer kalten Cola in der Hand ließ es sich für den Doppel-Weltmeister bei 45 Grad in der Sonne aushalten.

Der Champion über zehn und fünf Kilometer und die ebenfalls zweifache Gold-Gewinnerin Beck machten die Freiwasser-Wettkämpfe in Fukuoka am Dienstag endgültig zu deutschen Schwimm-Festspielen. Vier Weltmeistertitel für dieselbe Nation auf diesen beiden Distanzen: Das gab es zuvor noch nie.

Bundestrainer Berkhahn: "Ich bin begeistert"

"Läuft", stellte Wellbrock nach seinem erfolgreich verteidigten Titel über fünf Kilometer knapp fest und lachte. "Die Athleten supporten sich untereinander. Der Staff ist immer da und bereit und gibt Feuer. Das ist der Schlüssel dieses Jahr für den enormen Erfolg." In der Interview-Zone fielen sich der 25-Jährige und Beck in die Arme. "Hast du gut gemacht", lobte Wellbrock.

Kurz darauf erklang im Momochi Seaside Park zweimal innerhalb von acht Minuten die deutsche Nationalhymne. Wellbrock und Beck posierten für gemeinsame Gold-Fotos. Beide hatten sich mit ihren Siegen über zehn Kilometer am Wochenende bereits für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Das Hauptziel war erreicht. "Unglaublich! Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt noch Gold gewinnen kann", sagte Beck. "Wow!"

Auch Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn, der Wellbrock in Magdeburg trainiert, war begeistert. "Dass wir hier so überlegen sind: Fantastisch! Ich bin begeistert", sagte der 52-Jährige. "Die Überlegenheit ist schon frappierend." Berkhahn ergänzte: "Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt noch möglich ist, Vierfach-Gold zu holen bei der Leistungsdichte, die es gibt international und bei der Wissenschaft, die wir verwenden."

Wellbrock mit Doppel-Gold

Wellbrock setzte sich in seinem Rennen wie schon bei seinem Olympiasieg in Tokio 2021 früh an die Spitze und schwamm von vorne. Der gebürtige Bremer ließ sich von der brennenden Sonne und 28,2 Grad Wassertemperatur nicht aus dem Konzept bringen. Zu keinem Zeitpunkt zeigte er eine Schwäche. "Ich lasse mich von den harten Bedingungen nicht abschrecken. Ich weiß, dass ich das sehr gut kann", sagte Wellbrock mit dem Selbstbewusstsein eines Champions.

Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Gregorio Paltrinieri aus Italien betrug im Ziel 4,5 Sekunden. 53:58,0 Minuten brauchte Wellbrock für die Fünf-Kilometer-Strecke. Wellbrock ist nach Freiwasser-Ikone Thomas Lurz erst der zweite Schwimmer, dem das Double aus zwei Goldmedaillen über fünf und zehn Kilometer bei derselben WM gelang. Insgesamt feierte Wellbrock das sechste WM-Gold der Karriere. Der zweite deutsche Starter, Oliver Klemet, der am Sonntag Bronze gewonnen und sich ebenfalls das Olympia-Ticket gesichert hatte, schwamm auf Rang vier.

Anders als Wellbrock hatte sich Beck in ihrem Rennen zu Beginn zurückgehalten. Die 26-Jährige überzeugte in einem langen Schlussspurt. In 59:31,7 Minuten gewann sie vor Sharon van Rouwendaal aus den Niederlanden und der Brasilianerin Ana Marcela Cunha.

Im Staffelrennen winkt dem DSV "Historisches"

Zum Abschluss der Freiwasser-Titelkämpfe in Japan freut sich Beck nun auf das Staffelrennen am Donnerstag (1 Uhr MESZ). Dort kann sie mit dem Mixed-Team erneut historisches schaffen: Als erste Nation kann Deutschland bei einer WM alle Freiwassertitel gewinnen.

Ob Wellbrock dann dabei ist, ließ er zunächst offen. Im Becken hat er in der zweiten WM-Woche noch viel vor, er könnte daher auf Regeneration setzen. Vor allem über 1500 Meter Freistil ist er heiß auf den Titel. Andererseits sagte er aber auch: "Ich habe jetzt gezeigt, dass ich wirklich sehr fit bin." Bei einem Team-Meeting soll die Entscheidung fallen.

Tritt Wellbrock auch mit der Staffel an, könnte er seine WM-Ausbeute aus dem vergangenen Jahr sogar noch toppen. Damals hatte er in fünf Wettkämpfen fünf Medaillen gewonnen. In Budapest gab es zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze. (dpa)