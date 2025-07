Stars und Schicksale: Was Spanien so besonders macht

Ballbesitzfußball und präzise Pässe sind die Markenzeichen der spanischen Weltmeisterinnen. Auf die DFB-Elf wartet im Halbfinale ein Gegner mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Zürich.

Neun Siege in Serie, Stars en masse, Traumfußball: Spanien ist bei der Europameisterschaft in der Schweiz der Topfavorit auf den Titel. Vor dem Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Deutschland in Zürich stellt die Deutsche Presse-Agentur einige Protagonistinnen vor, auf die es im Duell mit der DFB-Elf ankommen könnte.