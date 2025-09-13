Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM

Am Samstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau, Elke Büdenbender, viele Gäste beim Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue empfangen. Am Sonntag ist Steinmeier beim Finale der Basketball-EM in Riga dabei.
Am Samstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau, Elke Büdenbender, viele Gäste beim Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue empfangen. Am Sonntag ist Steinmeier beim Finale der Basketball-EM in Riga dabei. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto)
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Am Samstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau, Elke Büdenbender, viele Gäste beim Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue empfangen. Am Sonntag ist Steinmeier beim Finale der Basketball-EM in Riga dabei.
Am Samstag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau, Elke Büdenbender, viele Gäste beim Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue empfangen. Am Sonntag ist Steinmeier beim Finale der Basketball-EM in Riga dabei. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto)
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sport-Mix
Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die Staatsministerin für Sport fiebert mit. Auch der Bundespräsident will in Riga dabei sein, wenn die deutschen Basketballer auf die türkische Mannschaft treffen.

Berlin.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bekommt im EM-Finalspiel gegen die Türkei Unterstützung aus Berlin. Wie das Bundespräsidialamt mitteilt, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag um 20.00 Uhr (RTL und Magentasport) live in Riga dabei sein.

Auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), macht sich auf den Weg zum Endspiel der Europameisterschaft der Männer in Lettland. Aus Regierungskreisen hieß es, "dass die gesamte Bundesregierung der deutschen Mannschaft für Sonntag die Daumen drückt". 

Für Weltmeister Deutschland um Kapitän Dennis Schröder geht es im Endspiel um den zweiten EM-Titel nach 1993.

"Das ist natürlich etwas ganz Besonderes", sagte Bundestrainer Alan Ibrahimagic zum Besuch aus Berlin. "Was diese Generation für den deutschen Basketball getan hat, ist natürlich überragend. Von daher freuen wir uns über diese Wertschätzung." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
6 min.
Mit Netz und Silberschüssel: Basketballer genießen EM-Party
Schröder brachte die Trophäe auf die Bühne.
Siegen, feiern, fliegen und dann Empfang: Deutschlands Basketballer sind nach dem EM-Gold von Riga im Partymodus. Chef Schröder plant mit dem Titelteam, "bis man nicht mehr laufen kann".
Patrick Reichardt, Lars Reinefeld und Jenny Tobien, dpa
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
22:42 Uhr
6 min.
Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel
Die deutschen Basketballer feiern den EM-Titel.
Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.
Lars Reinefeld und Patrick Reichardt, dpa
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
Mehr Artikel