Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Sternstunde": Deutscher hat Chance auf WM-Krone im Schach

Matthias Blübaum hat sich überraschend für das Turnier der möglichen WM-Herausforderer qualifiziert.
Matthias Blübaum hat sich überraschend für das Turnier der möglichen WM-Herausforderer qualifiziert. Bild: Frank Hoppe/Deutscher Schachbund e. V./dpa
Könnte einen deutschen Herausforderer bekommen: Dommaraju Gukesh.
Könnte einen deutschen Herausforderer bekommen: Dommaraju Gukesh. Bild: Gregor Fischer/dpa
Matthias Blübaum hat sich überraschend für das Turnier der möglichen WM-Herausforderer qualifiziert.
Matthias Blübaum hat sich überraschend für das Turnier der möglichen WM-Herausforderer qualifiziert. Bild: Frank Hoppe/Deutscher Schachbund e. V./dpa
Könnte einen deutschen Herausforderer bekommen: Dommaraju Gukesh.
Könnte einen deutschen Herausforderer bekommen: Dommaraju Gukesh. Bild: Gregor Fischer/dpa
Sport-Mix
"Sternstunde": Deutscher hat Chance auf WM-Krone im Schach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im fernen Samarkand spielt Schach-Großmeister Matthias Blübaum ein überragendes Turnier. Dadurch wird ihm als erstem Deutschen seit 34 Jahren eine besondere Ehre zuteil.

Samarkand.

Nach seiner Schach-Großtat legte Matthias Blübaum zunächst eine typisch ostwestfälische Zurückhaltung an den Tag. "Jo, das war okay", schrieb der 28-Jährige als Antwort an Bundestrainer Jan Gustafsson, der ihm zu einer "unglaublichen Sensation" gratuliert hatte. Erstmals seit 34 Jahren hat ein Deutscher wieder die Chance, Herausforderer für einen Schach-Weltmeister zu werden.

"Sternstunde fürs deutsche Schach"

Durch seinen zweiten Platz beim Fide Grand Swiss im usbekischen Samarkand qualifizierte sich Großmeister Blübaum für das Kandidatenturnier, bei dem der Kontrahent von Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien ermittelt wird. Von einer "Sternstunde fürs deutsche Schach", schrieb der Deutsche Schachbund (DSB) auf seiner Internetseite: "Der Erfolg ist historisch."

Blübaum hat sich damit als erster Deutscher nach dem im vergangenen Januar gestorbenen Robert Hübner aus Köln einen Platz bei einem allgemein anerkannten Kandidatenturnier erkämpft. In dieser elitären Gruppe wird der Duell-Gegner für den Weltmeister ermittelt. Wann und wo das Turnier mit acht Spielern im kommenden Jahr ausgetragen wird, steht noch nicht fest.

"Ich hätte niemals erwartet, dass ich das schaffen kann. Umso schöner, dass es geklappt hat", sagte Blübaum. Der Lemgoer sicherte sich in Samarkand als Zweiter hinter dem Niederländer Anish Giri einen der zwei zu vergebenden Plätze für das prestigeträchtige Kandidatenturnier. Das sei auch "schön für die deutschen Fans".

Als Underdog nun zum Titel?

Das Jahr lief für ihn mit dem Europameister-Titel schon prächtig, außerdem schlug Blübaum in Samarkand die hoch eingeschätzten Rameshbabu Praggnanandhaa und Erigaisi Arjun. Doch klar ist, dass er beim Kandidatenturnier als krasser Außenseiter antreten wird. Aber diese Rolle liege dem Deutschen, sagte DSB-Präsidentin Ingrid Lauterbach: "Diese Leistung ist fantastisch. Er war die ganze Zeit vorne dabei, das ist nicht hoch genug einzuschätzen für einen Underdog."

Und Weltmeister Gukesh, der deutlich an Elopunkten (minus 14) verlor, während Blübaum (plus 22) kräftig zulegte, spielte ein schwaches Turnier. Doch von möglichen WM-Ehren wollte Blübaum noch nicht träumen: "Ich weiß nur, dass ich im Moment sehr gut spiele."

Auch Keymer überzeugt

Der Mainzer Vincent Keymer beendete das Turnier punktgleich mit Blübaum (7,5/11), landete aber aufgrund der Zweitwertung knapp dahinter. Für den 20-Jährigen besteht noch die Chance, sich beim World Cup für das Kandidatenturnier zu qualifizieren.

Als bislang letzter Deutscher hatte Hübner 1991 bei einem allgemein anerkannten WM-Kandidatenturnier gespielt. In Sarajewo war er im Achtelfinale ausgeschieden. Weltmeister damals war der Russe Garri Kasparow. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
Deutsche Volleyballer nach WM-Auftaktniederlage unter Druck
Das deutsche Team machte zu viele Fehler. (Archivbild)
Das deutsche Team startet mit Problemen in die WM und steht nach der Niederlage gegen Bulgarien bereits unter Zugzwang. Im nächsten Spiel muss ein Sieg her.
09:43 Uhr
4 min.
Verbraucher kaufen mehr Immobilien - doch die Zinsen steigen
Die Nachfrage nach Eigenheimen wächst wieder. (Archivbild)
Ob Eigenheim oder Wohnung: Mehr und mehr private Käufer wagen sich wieder an den Traum von den eigenen vier Wänden. Doch bei den Kreditzinsen geht es aufwärts. Die Marke von vier Prozent rückt näher.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
09:42 Uhr
2 min.
Berlin: Länder können nicht mehr für Deutschlandticket geben
Was kostet das Deutschlandticket ab Januar? Diese Frage soll sich nach Vorstellung von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) heute in München klären. (Symbolbild)
Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
19:22 Uhr
3 min.
Volleyballer bei WM raus: "Alle knappen Sätze abgegeben"
Der Bundestrainer hofft auf einen Lerneffekt.
Fünf Satzbälle, ein Aufschlagfehler und ein enttäuschter Kapitän: Wie das deutsche Team in den entscheidenden Momenten wieder scheiterte.
David Langenbein, dpa
Mehr Artikel