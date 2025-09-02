Stiller über Kroos-Vergleiche: "Toni war auf anderem Level"

Angelo Stiller erinnert in seiner Spielweise teilweise an den in seiner Karriere so erfolgreichen Toni Kroos. Er erkennt Parallelen, vergleichen möchte er sich mit dem Weltmeister von 2014 aber nicht.

Stuttgart. Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller vom Bundesligisten VfB Stuttgart hält einen Vergleich mit Toni Kroos für unangemessen. "Der Vergleich liegt nahe, da es in unserem Spiel einige Parallelen gibt. Toni war aber auf einem ganz anderen Level", sagte der Mittelfeldakteur in einem "Sports Illustrated"-Interview. "Außerdem bin ich ein anderer Spielertyp. Ich muss und will nicht exakt so spielen wie er, sondern habe andere Stärken und möchte mit meinem Stil der Mannschaft helfen. Ich bin kein neuer Toni Kroos, ich bin Angelo Stiller."

Kroos hatte ebenfalls im Zentrum agiert und in seine Karriere zahlreiche Titel gewonnen - darunter die Weltmeisterschaft 2014 sowie insgesamt sechsmal die Champions League.

Interesse geweckt

Der 24-jährige Stiller soll nach der für den VfB so erfolgreichen Vorsaison, an deren Ende der DFB-Pokalsieg zu Buche stand, das Interesse mehrerer europäischer Top-Clubs geweckt haben. Er entschied sich jedoch für einen Verbleib und sagt über seine Zukunft: "Ich weiß, was ich kann. Und ich habe ein gutes Gespür dafür, zu wissen, wann ich bereit für den nächsten Schritt bin."

Gemeinsam mit seinen Stuttgarter Teamkollegen Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt und Jamie Leweling bereitet sich Stiller bei der Nationalmannschaft auf die bevorstehenden Spiele in der Slowakei und daheim gegen Nordirland vor. Anschließend trifft das Quartett am 13. September in der Liga mit dem VfB auswärts auf den Tabellenletzten SC Freiburg. (dpa)