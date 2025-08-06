Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Streich nach Freiburg-Abschied mitunter "isoliert oder leer"

Kult-Trainer Christian Streich verließ den SC Freiburg im Sommer 2024.
Kult-Trainer Christian Streich verließ den SC Freiburg im Sommer 2024. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kult-Trainer Christian Streich verließ den SC Freiburg im Sommer 2024.
Kult-Trainer Christian Streich verließ den SC Freiburg im Sommer 2024. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
1. Bundesliga
Streich nach Freiburg-Abschied mitunter "isoliert oder leer"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frühere SC-Coach Christian Streich spricht über den schwierigen Start ins Leben nach dem Profifußball. Ob er noch mal dorthin zurückkehrt? Offen. Mit seinen Freiburgern fiebert er aber weiter mit.

Freiburg.

Kult-Trainer Christian Streich ist die Umstellung auf einen Alltag ohne Profifußball durchaus schwergefallen. Nach seinem Abschied vom SC Freiburg im Sommer 2024 habe er mit einem Freund zunächst eine Reise mit dem Fahrrad gemacht, sagte der 60-Jährige im Interview der "Badischen Zeitung". "Danach kam der Alltag und meine gewohnten Arbeitsabläufe gab es nicht mehr. Da habe ich mich manchmal isoliert oder leer gefühlt."

Es sei mental "zunehmend schwieriger" geworden, berichtete der langjährige Coach des badischen Bundesligisten. "Ich habe all die Jahre von Montag bis Sonntag immer gewusst, wo ich hingehöre. Der alltägliche Ablauf war vorgegeben. Jetzt war alles anders." Familie, Freunde und Vertraute hätten ihn aber sehr unterstützt. "Gemeinsam haben wir daran gearbeitet, die neuen Möglichkeiten und Freiheiten zu erkennen und sie umzusetzen."

Rückkehr in den Profifußball offen

Ob Streich, der fast drei Jahrzehnte lang für den SC arbeitete und mehr als zwölf Jahre die Freiburger Profis trainierte, in den Profifußball zurückkehren wird? "Ich weiß es nicht", sagte der gebürtige Südbadener. "Momentan beschäftigen mich Dinge, die für mich neu sind und mir Spaß machen. Ich selbst bin gespannt, wo mich die Reise hinführt." Aktuell wolle er "nicht zu viel in die Öffentlichkeit", erklärte Streich. Seit seinem Abschied vom SC trat er bisher nur selten öffentlich auf, war stattdessen viel auf Reisen.

Die Spiele der Freiburger verfolgt Streich weiter - bisher aber nicht im Stadion, sondern zu Hause am Fernseher. Die Partien des SC nehme er weiter anders wahr als andere. "Weil ich jetzt noch die meisten Spieler sehr gut kenne. Jeden Schritt, jedes Verhalten", erklärte er. "Und weil es mein Lieblingsverein ist." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.07.2025
2 min.
Trainer Schuster verlängert beim SC Freiburg
Julian Schuster bleibt Trainer des SC Freiburg.
Als Julian Schuster in Freiburg vorigen Sommer von Christian Streich übernimmt, gibt es Skeptiker. Diese verstummen aber rasch. Nun erhält der 40-Jährige sogar einen neuen Vertrag als Trainer.
08:50 Uhr
2 min.
Bestätigt: Doan wechselt vom SC Freiburg nach Frankfurt
Wechselt vom SC Freiburg zu Eintracht Frankfurt: Ritsu Doan
Eintracht Frankfurt warb lange um Ritsu Doan vom SC Freiburg. Jetzt haben sich die Bundesliga-Konkurrenten einen Transfer geeinigt. Die Hessen planen langfristig mit dem japanischen Nationalspieler.
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel