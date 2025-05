Sturms NHL-Team verliert zweites Playoff-Duell gegen Toronto

Im Duell zweier Eishockey-Schwergewichte gewinnen die Toronto Maple Leafs auch das zweite Heimspiel gegen die Florida Panthers. Das Team um Nico Sturm setzt nun auf die Partien in der Heimat.

Toronto.

Die Florida Panthers um Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm haben auch das zweite Duell mit den Toronto Maple Leafs in den NHL-Playoffs verloren. Der Titelverteidiger unterlag in Kanada 3:4 und liegt in der Best-of-Seven-Serie nun mit zwei Niederlagen in Rückstand. Die beiden kommenden Partien finden in Florida statt, zum Einzug in die nächste Runde braucht ein Team vier Siege.