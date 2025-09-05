Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Suárez entschuldigt sich für unsportliches Verhalten

Luis Suárez hatte sich nach der Niederlage im Leagues Cup nicht im Griff. (Archiv-Foto)
Fußball
Suárez entschuldigt sich für unsportliches Verhalten
Erst das Spiel, dann die Kontrolle verloren: Luis Suárez gab nach der Pleite mit Inter Miami im Leagues Cup kein gutes Bild ab. Das sieht Lionel Messis streitbarer Kumpel nun auch selbst ein.

Miami.

Fußballstar Luis Suárez hat sich für sein Verhalten nach der Finalniederlage im Leagues Cup mit Inter Miami entschuldigt, als er augenscheinlich in Richtung eines gegnerischen Betreuers gespuckt hatte. Er wolle den Seattle Sounders zum Sieg gratulieren, sich aber "vor allem für mein Verhalten entschuldigen", schrieb der 38 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Uruguays auf Instagram. "Nach dem Spiel sind Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Aber das rechtfertigt nicht meine Reaktion. Ich lag falsch und bereue es ernsthaft."

Das Team aus Florida um Suárez und dessen Kumpel Lionel Messi hatte das Endspiel gegen Seattle 0:3 verloren. Danach ging Suárez einen Betreuer des Gegners an. Das Portal "The Athletic" und anderen Medien berichteten, dass er den Mitarbeiter anscheinend ins Gesicht gespuckt habe. Zuvor war der Angreifer schon in eine Rauferei mit Seattles Obed Vargas verwickelt gewesen.

"Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Club, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein", schrieb Suárez. Die Major League Soccer hat Ermittlungen aufgenommen, ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.

Lange Liste an Unsportlichkeiten

Suárez ist bekannt als Hitzkopf und hat sich schon einige Ausraster dieser Art geleistet. Um die Welt gingen die Bilder seines unsportlichen Verhaltens bei der WM 2014, als er den italienischen Abwehrspieler Giorgio Chiellini biss. Für weitere Attacken auf Gegenspieler und rassistische Beleidigungen wurde der 38-Jährige in seiner Karriere mehrfach bestraft. (dpa)

