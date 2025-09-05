Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Suárez für Verhalten nach Niederlage sechs Spiele gesperrt

Suárez wurde für sechs Spiele gesperrt. (Archivfoto)
Suárez wurde für sechs Spiele gesperrt. (Archivfoto) Bild: Lindsey Wasson/AP/dpa
Fußball
Suárez für Verhalten nach Niederlage sechs Spiele gesperrt
Nach dem 0:3 im Leagues Cup kommt es zwischen Profis von Inter Miami und den Seattle Sounders zu unschönen Szenen. Zwei Kumpel von Lionel Messi haben nun Sperren kassiert.

Miami.

Altstar Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup für sechs Spiele des nordamerikanischen Wettbewerbs gesperrt worden. Darüber berichteten US-Medien übereinstimmend. Der Profi von Inter Miami war nach dem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien dem Augenschein nach zudem in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez hatte sich am Tag vor Bekanntwerden der Sperre erstmals geäußert und entschuldigt. 

Außer dem ehemaligen Nationalspieler Uruguays muss Inter Miami in der kommenden Saison auch in zwei Partien des Leagues Cups auf Sergio Busquets verzichten. Auch der Spanier, der wie Suárez und Lionel Messi eine Vergangenheit beim FC Barcelona hat, war in die Tumulte involviert. Für drei Spiele gesperrt wurde Tomás Avilés. Steven Lenhart aus dem Betreuerstab der Seattle Sounders kassierte eine Fünf-Spiele-Sperre. 

Der Leagues Cup ist ein von der Major League Soccer losgelöster Wettkampf. Nach Angaben von US-Medien ist es denkbar, dass auch die MLS noch Strafen für die Profis ausspricht. Alle Sperren sind zudem mit Geldstrafen verbunden, über deren Höhe es zunächst keine Angaben gab. (dpa)

