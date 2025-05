Super-Sommer für Woltemade: Erst Nations League, dann U21-EM

Mit Nick Woltemade, aber ohne Bayern- und BVB-Profis: Antonio Di Salvo hat den U21-Kader benannt, mit dem er den vierten deutschen EM-Titel holen will. Für einen Spieler wird der Juni extra-spannend.

Frankfurt/Main.

Zum Start des EM-Countdowns verkündete U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo kurzerhand eine Entscheidung von Julian Nagelsmann - und damit eine spannende Doppelrolle. Saisonaufsteiger Nick Woltemade will in diesem Fußball-Sommer nicht nur die U21 zum Europameisterschaftstitel führen, sondern kann zuvor in der Nations League für die A-Nationalmannschaft debütieren. "Ich hoffe, dass er die A-Nationalmannschaft zum Nations-League-Titel schießen wird", sagte Di Salvo, als er sein vorläufiges EM-Aufgebot bekanntgab.