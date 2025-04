"Super, super glücklich": Klopp gratuliert FC Liverpool

Der jetzige Trainer singt nach Liverpools Titel für den Ex-Trainer. Jürgen Klopp freut sich mit seiner Ex-Mannschaft.

Liverpool. Jürgen Klopp freut sich mit dem FC Liverpool über den Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft. Der langjährige Trainer der Reds schrieb nach dem 20. Titel für seinen einstigen Club auf Englisch bei Instagram: "Super dankbar für die Vergangenheit, super, super glücklich über die Gegenwart, extrem positiv bei der Zukunft - Glückwunsch."

Der 57-Jährige hatte Liverpools Mannschaft von Oktober 2015 bis Mai 2024 betreut. Zu seinen Erfolgen gehörte 2020 der erste Meistertitel seit 30 Jahren. Bei seinem Abschied nach der vorigen Saison hatte er die Fans aufgefordert, für seinen Nachfolger Arne Slot zu singen. Der Niederländer stimmte am vergangenen Sonntag nach dem entscheidenden 5:1-Sieg über Tottenham Hotspur im Stadion ein Lied für seinen Vorgänger an. Slot lobte zudem die Arbeit von Klopp.

Der nun als globaler Fußball-Chef für Red Bull tätige Klopp wird am 23. Mai zu einem Gala-Dinner der Stiftung des FC Liverpool in der englischen Hafenstadt erwartet. Nach dem letzten Heimspiel am 25. Mai gegen Crystal Palace wird es eine Meisterfeier geben, für den 26. Mai ist eine Parade in der Stadt vorgesehen. (dpa)