  • Superstar Hamilton in großer Sorge: Bulldogge Roscoe im Koma

Lewis Hamilton bangt um seinen Hund. (Archivbild)
Lewis Hamilton bangt um seinen Hund. (Archivbild) Bild: Tim Goode/PA Wire/dpa
Formel 1
Superstar Hamilton in großer Sorge: Bulldogge Roscoe im Koma
Er ist sein treuer Begleiter und kommt auch mal mit an die Strecke. Nun liegt Roscoe im Koma. Lewis Hamilton leidet mit seinem Hund und hat eine Bitte an seine Fans.

Berlin.

Lewis Hamilton ist in großer Sorge um seinen geliebten Hund Roscoe. Die britische Bulldogge des 40 Jahre alten Formel-1-Superstars liegt nach einem Herzstillstand im Koma in einer Tierklinik. Ausgangspunkt war eine Lungenentzündung, wie Hamilton bei Instagram schrieb.

Roscoe sei nach der Einlieferung sediert worden, dabei sei sein Herz stehen geblieben. Nachdem die Ärzte ihn zurückgeholt hätten, befinde er sich nun im Koma. "Wir wissen nicht, ob er daraus aufwacht", erklärte Hamilton: "Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken."

"Beängstigende Stunden" 

Drei Bilder, die er zu dem Eintrag am Mittag stellte, zeigen ihn am Bett des etwa zwölf Jahre alten Hundes. Er hatte zuvor schon via Instagram ein Foto von Roscoe veröffentlicht und geschrieben: "Es waren einige beängstigende Stunden." 

Lewis Hamilton nahm die Bulldogge öfter mal mit an die Rennstrecke. (Archivbild)
Lewis Hamilton nahm die Bulldogge öfter mal mit an die Rennstrecke. (Archivbild) Bild: Andrew Matthews/PA Wire/dpa
Seit 2013 begleitet die Bulldogge, die im Formel-1-Fahrerlager und darüber hinaus längst auch schon ihre Fans hat, den siebenmaligen Weltmeister. "Ich bin an seiner Seite und möchte mich für eure Gebete und eure Unterstützung bedanken", schrieb Hamilton nun und richtete sich an alle Fans: "Bitte denkt an Roscoe." 

Einen mit Pirelli geplanten Reifentest ließ er offensichtlich ausfallen, dafür sprang in Mugello der chinesische Ferrari-Ersatzpilot Guanyu Zhou ein. Der nächste Grand Prix steht am 5. Oktober mit dem Nachtrennen in Singapur auf dem Programm. 

Hamilton stellte Ernährung von Roscoe um

Bereits in der ersten Jahreshälfte hatte Roscoe eine Lungenentzündung. "Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht von der Person erhalte, die sich um ihn kümmert, bleibt mein Herz stehen", hatte Hamilton damals erzählt.

2020 war seine zweite Bulldogge namens Coco mit nur sechs Jahren gestorben, vermutlich an einem Herzinfarkt, wie Hamilton damals selbst erklärt hatte. Der Instagram-Account "roscoelovescoco", den es seit den gemeinsamen Zeiten gibt, hat über 1,3 Millionen Fans. Sogar die britische "Vogue" widmete Hamilton und Roscoe in diesem Jahr einen Artikel. (dpa)

