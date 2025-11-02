Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Suso rettet Fortuna Punkt gegen den FCK

Fortuna-Coach Markus Anfang (li.) und Torwart Florian Kastenmeier: Was tun?
Fortuna-Coach Markus Anfang (li.) und Torwart Florian Kastenmeier: Was tun? Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Lauterns Maxwell Gyamfi (re.) beim Kopfballversuch gegen die Fortuna
Lauterns Maxwell Gyamfi (re.) beim Kopfballversuch gegen die Fortuna Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Schiedsrichter Lars Erbst im Blickpunkt
Schiedsrichter Lars Erbst im Blickpunkt Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Fortuna-Coach Markus Anfang (li.) und Torwart Florian Kastenmeier: Was tun?
Fortuna-Coach Markus Anfang (li.) und Torwart Florian Kastenmeier: Was tun? Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Lauterns Maxwell Gyamfi (re.) beim Kopfballversuch gegen die Fortuna
Lauterns Maxwell Gyamfi (re.) beim Kopfballversuch gegen die Fortuna Bild: Anke Waelischmiller/dpa
Schiedsrichter Lars Erbst im Blickpunkt
Schiedsrichter Lars Erbst im Blickpunkt Bild: Anke Waelischmiller/dpa
2. Bundesliga
Suso rettet Fortuna Punkt gegen den FCK
Die stark ersatzgeschwächten Düsseldorfer können gegen Kaiserslautern nur wenig Chancen herausspielen. Am Ende gibt es für den neuen Trainer Markus Anfang wenigstens einen Teilerfolg.

Düsseldorf.

Der neue Trainer Markus Anfang hat seinen ersten Punkt mit Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga errungen. Der 51-Jährige kam mit seiner Mannschaft gegen seinen Ex-Club 1. FC Kaiserslautern zu einem 1:1 (0:0). Luca Sirch erzielte die Führung für die Pfälzer per Freistoß in der 55. Minute. Der eingewechselte Sima Suso traf vor 40.067 Zuschauern noch zum späten Ausgleich (84.).

Der FCK ist dadurch etwas hinter dem Spitzentrio in der Tabelle zurückgefallen. Für Fortuna-Coach Anfang war es nach zuvor zwei Niederlagen wenigstens ein Unentschieden. In seinem vierten Pflichtspiel als Fortuna-Coach und vier Tage nach dem DFB-Pokal-Aus gegen den SC Freiburg hatten die Gastgeber nur noch fünf Feldspieler auf der Bank. Bei den ohnehin verletzungsgeplagten Düsseldorfern fiel auch noch Luca Raimund beim Aufwärmen aus.

Technische Panne nach VAR-Beweis 

Nach einer weitgehend ereignislosen ersten Halbzeit schoss Sirch den Ball bei einem Freistoß um die Fortuna-Mauer herum ins Netz und düpierte Torwart Florian Kastenmeier. Ein vermeintliches 2:0 nur drei Minuten später kassierte Schiedsrichter Lars Erbst nach einer VAR-Entscheidung wieder ein - Torjäger Ivan Prtajin hatte im Abseits gestanden. Dabei fiel das Mikrofon des Referees aus, so dass seine Begründung nicht zu hören war.

Anouar El Azzouzi vergab dann in der 74. erst die dicke Kopfballchance zum Ausgleich. Fast aus dem Nichts fiel dann doch noch das 1:1, als der 20 Jahre alte Suso in den Winkel traf. (dpa)

