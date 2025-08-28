Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • SV Werder holt Verteidiger Schmidt per Leihe

Noch ein Spieler für Werder Bremens Defensive: Isaac Schmidt kommt von Leeds United.
Noch ein Spieler für Werder Bremens Defensive: Isaac Schmidt kommt von Leeds United.
1. Bundesliga
SV Werder holt Verteidiger Schmidt per Leihe
Werder Bremen reagiert auf die Personalmisere und verpflichtet in Isaac Schmidt einen weiteren Außenverteidiger. Der 25-Jährige hat einen Vorteil.

Bremen.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Außenverteidiger Isaac Schmidt vom Premier-League-Club Leeds United verpflichtet. Der 25-Jährige kommt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende, wie die Bremer mitteilten. Danach besteht eine Kaufoption. Um den dreimaligen Schweizer Nationalspieler hatte sich Werder schon seit längerem bemüht. 

Schmidt ist vor allem auf der rechten Außenverteidigerposition zu Hause. Bei Leeds United kam er in der vergangenen Saison nur selten zum Einsatz. Anders als der in dieser Woche ebenfalls verpflichtete Yukinari Sugawara kann der Eidgenosse aber auch links spielen.

"Isaac ist taktisch gut ausgebildet, bringt ein gutes Tempo und eine gute Dynamik mit. Er ist voll im Training und wird unsere Mannschaft bereichern", sagte Werder-Trainer Horst Steffen laut Mitteilung.

Durch die Verpflichtungen von Schmidt und Sugawara haben die Bremer auf zumindest zwei Schwachpunkte in ihrem Kader reagiert. Werder ist aktuell von zahlreichen Verletzungen betroffen. Der Bundesliga-Auftakt misslang mit dem 1:4 bei Eintracht Frankfurt. (dpa)

