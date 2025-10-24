Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze

Sylla erzielte das 1:0 für Schalke.
Sylla erzielte das 1:0 für Schalke. Bild: Bernd Thissen/dpa
Darmstadts Torhüter Schuhen stand häufig im Mittelpunkt.
Darmstadts Torhüter Schuhen stand häufig im Mittelpunkt. Bild: Bernd Thissen/dpa
Torschütze Moussa Sylla jubelte mit dem Vorlagengeber Soufiane El-Faouzi.
Torschütze Moussa Sylla jubelte mit dem Vorlagengeber Soufiane El-Faouzi. Bild: Bernd Thissen/dpa
Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze
Fünf Siege in Serie, viermal ohne Gegentor: Der FC Schalke marschiert weiter und gewinnt auch das Top-Duell gegen Darmstadt. Schon in fünf Tagen kommt es zur Revanche.

Gelsenkirchen.

Mit dem fünften Sieg nacheinander stürmt der FC Schalke 04 zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der siebenmalige deutsche Meister bezwang am Freitagabend im Topspiel den Verfolger SV Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0) und eroberte mit 24 Punkten den ersten Platz in der Tabelle vor der SV Elversberg (22), die erst am Samstag bei Arminia Bielefeld antritt. Die zuvor fünfmal unbesiegten Hessen fallen zunächst auf Rang fünf zurück. Schon am Mittwoch (20.45 Uhr) treffen beide Mannschaften in Darmstadt beim Zweitrundenspiel im DFB-Pokal erneut aufeinander.

Vor 61.198 Zuschauern in der Schalker Arena, die ihr Team lautstark unterstützten, erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß und kamen nach feinem Zuspiel von Soufiane El-Faouzi durch Mittelstürmer Moussa Sylla zum frühen 1:0 (9. Minute). 20 Minuten später verhinderte Gäste-Torhüter Marcel Schuhen mit einer reaktionsschnellen Parade den nächsten Treffer des Schalker Torjägers. Den Gästen mangelte es nach dem Ausfall ihres Top-Torschützen Isac Lidberg an gefährlichen Offensivaktionen. Killian Corredor traf in der Schlussphase lediglich aus einer Abseitsposition. (dpa)

