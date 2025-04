Sylla trifft spät: Schalke rettet Punkt in Fürth

Nach dem Fürther 4:3 im Hinspiel ist auch im Rückspiel gegen Schalke mächtig was los. Schiedsrichter Tom Bauer übernimmt mit drei Durchsagen auch eine Hauptrolle.

Fürth.

Der FC Schalke 04 hat sich dank eines Tores von Moussa Sylla in der Nachspielzeit einen Punkt bei der SpVgg Greuther Fürth erkämpft. In einem höchst unterhaltsamen Spiel mussten sich die Fürther nach langer Führung mit einem 3:3 (2:1) begnügen.

Nach dem frühen Rückstand durch Kenan Karaman (9. Minute) drehten Roberto Massimo (11. Minuten), Jomaine Consbruch (26.) und Dennis Srbeny (54.) zunächst die Partie. Amin Younes verkürzte spät (84.), noch später schlug Sylla zu (90.+6). Schalke verlor Torhüter Loris Karius wegen einer Verletzung.

Torwart Loris Karius muss verletzt vom Feld. Bild: Daniel Löb/dpa

Schiedsrichter Bauer mit mehreren Durchsagen

Nach seinen zwei Toren beim spektakulären 4:3-Sieg der Fürther im Hinspiel rückte Massimo auch im Rückspiel in den Fokus. Mit einem missglückten Rückpass verschuldete er das 0:1. Karaman ließ sich nach diesem Aussetzer die Gäste-Führung bei seinem feinen Ball aus spitzem Winkel nicht nehmen. Nur zwei Minuten später machte Massimo seinen Fehler beim Ausgleich per Kopf wieder gut. Schiedsrichter Tom Bauer erklärte per Stadiondurchsage, dass nach Ansicht der TV-Bilder dabei keine Abseitsstellung vorgelegen hatte.

Torschütze zum 2:1, Jomaine Consbruch. Bild: Daniel Löb/dpa

Bauer wandte sich noch vor der Pause mit dem nächsten "Public Announcement" im Rahmen des Pilotprojekts, bei dem Fürth als einer von neun Standorten beteiligt ist, an die 16.126 Zuschauer. Nachdem Schalkes Keeper Karius sowohl den Strafstoß als auch den Nachschuss von Dennis Srbeny pariert hatte, musste geklärt werden, ob Consbruch beim dritten Versuch ein Foul an Karius unterlaufen war. Dem war nicht der Fall - was auch Bauer verkündete.

Fürths Wechsel erfolgreich

Nach dem Seitenwechsel traf auch der dritte Profi, der neu in der Fürther Startelf war. Nach Massimo und Consbruch schlug Srbeny nach einem Konter zu. Younes machte das Spiel nochmal spannend. Und nach dem 3:3 sprach Bauer das dritte Mal zu den Fans - korrektes Tor, kein Abseits.

Roberto Massimo trifft nach seinem Fehler zum 0:1 zum Ausgleich. Bild: Daniel Löb/dpa

