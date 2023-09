Tag der Entscheidung: Wer kommt bei der WM weiter?

Deutschland ist bei der Basketball-WM schon durch. Andere haben es vor dem Zwischenrunden-Finale nicht so komfortabel. Nach Frankreich und Australien wird ein weiterer Favorit rausfliegen.

Okinawa. Der Silbermedaillengewinner hat sich nicht qualifiziert, der Bronzegewinner ist schon raus - und der Titelverteidiger steht schwer unter Druck: Heute könnten nach dem Ende der Zwischenrunde bei der Basketball-WM in Asien die drei bestplatzierten Teams der WM 2019 bereits ausgeschieden sein.

Im Gegensatz zu Frankreich und Argentinien haben die Spanier, die auch Europameister sind, noch Chancen auf die Endrunde in der philippinischen Hauptstadt Manila. Die Ausgangslage im Überblick.

Zwei Endspiele um den Gruppensieg

Die USA und Litauen sowie Slowenien und Deutschland können dem letzten Spieltag der Zwischenrunde relativ entspannt entgegenblicken. Alle vier Teams haben ihr Ticket für Manila nach vier Siegen schon sicher und duellieren sich nur noch um den Gruppensieg. Die USA haben bisher einen makellosen Sommer hingelegt und gelten gegen Litauen (14.40 Uhr) in der Hauptstadt als klarer Favorit. Bei den Deutschen bleibt abzuwarten, ob die angeschlagenen Stars Dennis Schröder und Franz Wagner im japanischen Okinawa auflaufen können.

Kanada will Spaniens Ära beenden

Der Welt- und Europameister wackelt. Nach der unerwarteten Pleite gegen Außenseiter Lettland droht den spanischen Medaillenhamstern um Willy Hernangomez das frühe Aus. Gegen die deutlich besser besetzten Kanadier mit NBA-Star Shai Gilgeous-Alexander muss heute (15.30 Uhr) in Jakarta eine Steigerung her. Doch auch Kanada patzte am Freitag überraschend, die Niederlage gegen Brasilien macht die Gruppe spannend. Der Sieger der Partie Lettland gegen Brasilien (11.45 Uhr) wird es überraschend auch in die Runde der letzten Acht schaffen.

Europa gegen Mittelamerika

Erst Italien gegen Puerto Rico (10.00 Uhr), dann Serbien im Duell mit der Dominikanischen Republik zum Abschluss (14.00 Uhr): In der Gruppe I gibt es ebenfalls zwei Endspiele. Die Ausgangslage ist klar: Wer gewinnt, kommt weiter und darf an der Endrunde teilnehmen. Wer verliert, fliegt raus. An wen der Gruppensieg geht, hängt dann vom direkten Vergleich ab. Platz eins könnte wichtig werden, weil so höchstwahrscheinlich ein Viertelfinale gegen Topfavorit USA vermieden wird. (dpa)