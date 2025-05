Tah: Zeitnahe Entscheidung über neuen Club

FC Bayern, Barcelona - oder doch ein anderer Club? Jonathan Tahs Entscheidung über seine Zukunft steht kurz bevor.

Leverkusen.

Nationalspieler Jonathan Tah will seinen neuen Arbeitgeber bald verkünden. "Es wird zeitnah eine Entscheidung von mir geben. Ich will mir kein Datum setzen. Fakt ist, dass es nicht in zwei Monaten sein wird", sagte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen der "Bild am Sonntag". Der 29-Jährige will seinen Vertrag bei der Werkself nicht verlängern und im Sommer zu einem anderen Fußball-Club wechseln.