Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Talent und Traumtorschütze Karl verlängert bei Bayern

Lennart Karl (r.) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert.
Lennart Karl (r.) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Bild: Sven Hoppe/dpa
Lennart Karl (r.) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert.
Lennart Karl (r.) hat seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Talent und Traumtorschütze Karl verlängert bei Bayern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was Sportvorstand Max Eberl nach dem Testspiel-Sieg gegen Tottenham schon andeutet, ist nun fix: Mittelfeld-Talent Lennart Karl bleibt in München. Und noch ein Nachwuchsspieler verlängert.

München.

Der FC Bayern München hat wie erwartet den Vertrag von Toptalent Lennart Karl verlängert. Genau wie der 17-Jährige bekam auch Nachwuchsspieler Wisdom Mike (16) einen neuen Kontrakt beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Zu den Laufzeiten machte der Club keine Angaben.

Man wolle das Duo "kontinuierlich an die Profis heranführen", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Vereinsmitteilung. "Sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanišić weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft." Beim 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Donnerstagabend waren die beiden Talente eingewechselt worden.

Als Backup für Olise eingeplant

Karl, dessen Vertrag in München ursprünglich bis 2026 datiert war, hatte gegen den Europa-League-Sieger aus England sogar sehenswert getroffen. Der Mittelfeldspieler gilt aktuell als eine der größten Zukunftshoffnungen vom FC Bayern Campus. In der neuen Saison soll Karl als Backup für den französischen Offensivstar Michael Olise Einsatzzeit bei den Profis bekommen.

Berater des Talents ist Ex-Nationalspieler Michael Ballack, der im Rahmen des Testspiels gegen die Spurs auf der Ehrentribüne unweit von Eberl gesehen wurde. Eberl hatte nach der Partie bereits gesagt, dass es hinsichtlich einer Vertragsverlängerung bei Karl gut aussehe. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Bayern "sehr happy" mit Kader - Woltemade "vom Tisch"
Max Eberl ist mit dem Kader "happy".
Der FC Bayern plant keine weiteren Transfers. Der Zugang von Nick Woltemade ist erst mal "vom Tisch". Vorstand Max Eberl deutet eine Vertragsverlängerung an, an der auch Michael Ballack beteiligt ist.
Christian Kunz, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
01.08.2025
3 min.
Nach Kritik an Talentförderung - Eberl bezieht Stellung
Wehrt sich gegen Kritik: Sportvorstand Max Eberl.
Haben es Talente beim FC Bayern zu schwer? Nach Kritik äußert sich Sportvorstand Max Eberl. Einen "Hund zum Jagen tragen" wollen die Münchner nicht.
Mehr Artikel