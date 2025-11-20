Tanikawa trifft zauberhaft: FC Bayern dreht Spiel in Paris

Dank eines tollen Tors von Tanikawa und starker Moral siegen die Bayern-Fußballerinnen bei Paris Saint-Germain. Die Ausgangslage ist nun eine gute.

Paris. Die Bayern-Fußballerinnen haben nach einem Rückstand in der Champions League erneut Moral bewiesen. Acht Tage nach dem 3:2-Comeback-Sieg gegen Titelverteidiger Arsenal London drehten die Münchnerinnen auch bei Paris Saint-Germain die Partie und siegten 3:1 (2:1). Für das Team von Coach José Barcala trafen Linda Dallmann (17. Minute), Momoko Tanikawa (34.) und Jovana Damnjanovic (89.). Sakina Karchaoui (16.) hatte die Führung für PSG erzielt.

Im Pariser Prinzenpark mussten die Münchnerinnen kurzfristig auf Nationalstürmerin Lea Schüller verzichten, die sich unwohl fühlte. Zunächst waren die Gäste ohnehin defensiv gefordert - und lagen prompt zurück: Einen Flachschuss, der nicht unhaltbar schien, setzte Karchaoui aus knapp 16 Metern in das von DFB-Ersatzkeeperin Ena Mahmutovic bewachte Bayern-Tor.

Tanikawa zaubert

Die starke Reaktion der Münchnerinnen folgte im Gegenzug: Eine von Nationalelf-Kapitänin Giulia Gwinn geschlagene Flanke klärte PSG-Abwehrspielerin Griedge Mbock nur unzureichend, so dass Dallmann aus kurzer Distanz mühelos vollendete. Für das schönste Tor des Abends sorgte dann Tanikawa, die mit einer Körpertäuschung zwei Gegenspielerinnen ins Leere laufen ließ und den Ball unter die Latte zur Bayern-Führung platzierte.

Im zweiten Durchgang blieb der erwartete Pariser Sturmlauf aus, bei den wenigen Möglichkeiten der Heimelf war Mahmutovic zur Stelle. Auf der anderen Seite machte Damnjanovic kurz vor Schluss alles klar.

Für die deutschen Doublesiegerinnen war es im vierten Spiel der dritte Sieg. Einzig beim krachenden 1:7 zum Auftakt beim FC Barcelona blieben die Bayern-Fußballerinnen chancenlos. Weiter geht es für die Münchnerinnen in der Champions League am 10. Dezember mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Atlético Madrid. (dpa)