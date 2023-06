Tausende feiern Manchester City bei Parade in Innenstadt

Der englische Triple-Gewinner Manchester City hat den Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft, des FA Cups und der Champions League mit einer großen Parade durch die Innenstadt von Manchester gefeiert.

Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan, Stürmerstar Erling Haaland und Star-Trainer Pep Guardiola fuhr in offenen Bussen durch die Stadt und ließ sich von ihren Fans feiern.

Die Anhänger säumten trotz strömenden Regens zu Tausenden die Straßen der Innenstadt. Der Start der Parade hatte wegen Gewittergefahr zunächst verschoben werden müssen - doch das englische Wetter konnte die Freude der City-Anhänger über den historischen Triumph nicht trüben.

Man City hatte am Samstag durch ein 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand erstmals in der Vereinsgeschichte die Champions League gewonnen und damit das historische Titel-Triple perfekt gemacht, was zuvor in England nur dem Lokalrivalen Manchester United im Jahr 1999 gelungen war. Das Siegtor für Man City hatte der Spanier Rodri erzielt. Vor zwei Jahren war das Team im Finale am FC Chelsea gescheitert. Im vergangenen Jahr schieden die Cityzens gegen Real Madrid bereits im Halbfinale aus. (dpa)