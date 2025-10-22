Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Teamfoto künftig mit Smartphone: DFB geht neue Wege

Der DFB hat den Vertrag mit einem Tech-Partner verlängert. Bild: Swen Pförtner/dpa
Der DFB hat den Vertrag mit einem Tech-Partner verlängert. Bild: Swen Pförtner/dpa
Der DFB hat den Vertrag mit einem Tech-Partner verlängert.
Der DFB hat den Vertrag mit einem Tech-Partner verlängert. Bild: Swen Pförtner/dpa
Fußball
Teamfoto künftig mit Smartphone: DFB geht neue Wege
Offizielle Teamfotos der deutschen Fußball-Nationalspielerinnen werden bald mit einem Smartphone geknipst. Mit dem Tech-Partner verlängerte der DFB den Vertrag bis 2029.

Frankfurt/Main.

Das offizielle Teamfoto der DFB-Auswahl vor internationalen Turnieren und die Einzelporträts der Fußball-Nationalspielerinnen werden künftig mit einem Smartphone aufgenommen. Das gab der DFB im Rahmen der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem dafür vorgesehenen Partner Google Pixel (bis 2029) bekannt.

Die Partnerschaft helfe, "den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren und neue Zielgruppen zu erreichen", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer laut Mitteilung.

Google Pixel ist seit 2023 auch Namenssponsor der Frauen-Bundesliga. Der Vertrag gilt bis einschließlich der Saison 2026/2027. Wie es danach weitergeht, ist offen. (dpa)

