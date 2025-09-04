Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Teams, Transfers, TV: Bundesliga der Fußballerinnen startet

Wer macht in dieser Saison das Rennen in der Bundesliga?
Wer macht in dieser Saison das Rennen in der Bundesliga? Bild: Uli Deck/dpa
Neuer Bayern-Trainer: José Barcala.
Neuer Bayern-Trainer: José Barcala. Bild: Uli Deck/dpa
Schiedsrichterin Riem Hussein und ihre Kolleginnen müssen auch in dieser Saison auf den Videobeweis verzichten.
Schiedsrichterin Riem Hussein und ihre Kolleginnen müssen auch in dieser Saison auf den Videobeweis verzichten. Bild: Uli Deck/dpa
Beim VfL Wolfsburg gab es einen großen Umbruch im Team.
Beim VfL Wolfsburg gab es einen großen Umbruch im Team. Bild: Uli Deck/dpa
Endlich wieder Bundesliga: Lena Oberdorf (M) steht vor ihrem ersten Ligaspiel für den FC Bayern.
Endlich wieder Bundesliga: Lena Oberdorf (M) steht vor ihrem ersten Ligaspiel für den FC Bayern. Bild: Uli Deck/dpa
Wer macht in dieser Saison das Rennen in der Bundesliga?
Wer macht in dieser Saison das Rennen in der Bundesliga? Bild: Uli Deck/dpa
Neuer Bayern-Trainer: José Barcala.
Neuer Bayern-Trainer: José Barcala. Bild: Uli Deck/dpa
Schiedsrichterin Riem Hussein und ihre Kolleginnen müssen auch in dieser Saison auf den Videobeweis verzichten.
Schiedsrichterin Riem Hussein und ihre Kolleginnen müssen auch in dieser Saison auf den Videobeweis verzichten. Bild: Uli Deck/dpa
Beim VfL Wolfsburg gab es einen großen Umbruch im Team.
Beim VfL Wolfsburg gab es einen großen Umbruch im Team. Bild: Uli Deck/dpa
Endlich wieder Bundesliga: Lena Oberdorf (M) steht vor ihrem ersten Ligaspiel für den FC Bayern.
Endlich wieder Bundesliga: Lena Oberdorf (M) steht vor ihrem ersten Ligaspiel für den FC Bayern. Bild: Uli Deck/dpa
Fußball
Teams, Transfers, TV: Bundesliga der Fußballerinnen startet
David Joram und Ulrike John, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einigen Veränderungen geht es in die 36. Bundesliga-Saison der Fußballerinnen. Schon das Eröffnungsspiel setzt Maßstäbe.

Berlin.

Mit mehr Teams, ambitionierten Aufsteigern und einer Rekordkulisse startet die Bundesliga der Fußballerinnen in die neue Saison. Den Auftakt bestreiten an diesem Freitag (18.30 Uhr) Eintracht Frankfurt und die SGS Essen. Erster Höhepunkt ist aber das offizielle Eröffnungsspiel zwischen Meister FC Bayern München und Bayer Leverkusen am Samstag (17.45 Uhr/ARD, Magentasport und DAZN) vor über 50.000 Fans in der Allianz Arena. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Saisonbeginn:

Was hat sich geändert?

Erstmals spielen in der Bundesliga 14 statt zuvor 12 Teams um Punkte. Nach dem Abstieg des früheren Serienmeisters Turbine Potsdam ist die SGS Essen als einziger reiner Frauenfußball-Verein mit dabei. Für die Aufsteiger Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg geht es primär um den Klassenverbleib, während Union Berlin bei seiner Bundesliga-Premiere deutlich mehr zugetraut wird.

Strukturell will die Liga wachsen und deshalb - gemeinsam mit dem DFB - eine "Frauen-Bundesliga Gesellschaft" gründen. Dies soll vor allem der besseren Vermarktung und Professionalisierung der Liga dienen. Der DFB-Bundestag, der am 7. November stattfindet, muss die Neugründung noch durchwinken - das gilt aber als Formsache.

Wer ist der Favorit auf den Titel?

Bayern-Direktorin Bianca Rech erwartet eine "sehr, sehr enge Saison", was nichts am Ziel der favorisierten Münchnerinnen ändert: Die vierte Meisterschaft in Serie soll her. Das schafften seit der Bundesliga-Gründung 1990 bislang nur Turbine Potsdam (2009 bis 2012) und der VfL Wolfsburg (2017 bis 2020).

"Gerade was die Breite des Kaders angeht, haben wir schon einen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften", meint Nationalspielerin Linda Dallmann. Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf ist quasi ein Neuzugang nach über einjähriger Verletzungs-Pause Neuzugang, DFB-Kapitänin Giulia Gwinn (Innenbandverletzung im Knie) soll bald wieder spielfähig sein.

Was machen die Verfolger?

"Ich möchte im Endeffekt etwas Zählbares in den Händen halten", sagte Wolfsburgs Führungsspielerin Svenja Huth nach dem 2:4 des Vizemeisters im Supercup gegen den FC Bayern. Auf die Münchnerinnen aber ist der Rückstand aktuell ebenso groß wie der Umbruch beim VfL nach 12 Zu- und 15 teils namhaften Abgängen.

Ähnliches gilt für den Vorjahresdritten Eintracht Frankfurt (11 Zu-, 9 Abgänge), der viel Qualität verlor. Erster Bayern-Jäger könnte Bayer Leverkusen werden. Nach Rang vier im Vorjahr will die Werkself unter anderem mit der aus Frankfurt gekommenen EM-Entdeckung Carlotta Wamser besser abschneiden.

Wer sind die Neuen an der Seitenlinie? 

Das Trainerkarussell hat sich vor dieser Saison mächtig gedreht. 6 der 14 Clubs vertrauen einem neuen Coach. Neben dem FC Bayern mit José Barcala und Wolfsburg mit Rückkehrer Stephan Lerch setzen auch vier weitere Vereine auf frische Expertise an der Seitenlinie: Werder Bremen geht mit der als TV-Expertin bekannten Friederike Kromp in die Saison, der SC Freiburg mit dem früheren KSC-Profi Edmond Kapllani und die SGS Essen mit Teamchef Robert Augustin. Beim HSV heißt die neue Trainerin Liése Brancao.

Wer spielt nicht mehr mit?

Einige Bundesliga-Größen suchen ihr Glück nun im Ausland. Die Nationalspielerinnen Jule Brand (Olympique Lyon) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) verabschiedeten sich aus Wolfsburg ebenso wie Ex-Nationaltorhüterin Merle Frohms (Real Madrid) oder Islands Auswahlspielerin Sveindis Jonsdottir (Los Angeles). In der US-Profiliga NWSL verdienen künftig auch die bisherigen Frankfurter Stammkräfte Sara Doorsoun (ebenfalls Los Angeles) und Lara Prasnikar (Utah Royals) ihr Geld. Nach England zog es Nationalspielerin Sydney Lohmann, die vom FC Bayern zu Manchester City wechselte.

Warum gibt es keinen Videobeweis?

Wegen der hohen Kosten für Infrastruktur und Umsetzung, die pro Saison in die Millionen Euro gehen sollen, lehnen die Clubs die Einführung ab. Spitzenschiedsrichterin Riem Hussein und ihre 15 Kolleginnen müssen damit - anders als zuletzt im Supercup in Karlsruhe - weiter auf technische Hilfen verzichten. Apropos Schiris: Wie in der Vorsaison pfeifen ausschließlich Frauen die Spiele der Fußballerinnen. 

Wer zeigt die Spiele?

Magentasport und DAZN übertragen alle Partien live. Das Montagsspiel wird auch von Sport1 direkt übertragen. Außerdem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare TV-Livespiele pro Saison erworben. Auch in dieser Saison gibt es wieder sogenannte Highlight-Spiele. Ausgewählte Partien also, die in großen Stadien stattfinden und so für mehr Fans und Sichtbarkeit sorgen sollen. So steigt etwa das Derby zwischen Bremen und dem HSV am 11. Oktober im Weserstadion. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
30.08.2025
4 min.
"Extrem schön": Oberdorf-Comeback bei Bayerns Supercup-Sieg
Der Sieg der Bayern-Fußballerinnen gegen Wolfsburg war verdient.
Die Fußballerinnen des FC Bayern holen wie im Vorjahr den Supercup. Gegen Vizemeister VfL Wolfsburg dominieren die Doublesiegerinnen um Rückkehrerin Lena Oberdorf teils nach Belieben.
25.08.2025
5 min.
FC Bayern mit Barcala auf Titeljagd: "Keine Ausreden"
José Barcala ist der neue Trainer der Bayern-Frauen. (Archivbild)
Der Spanier José Barcala kennt die Bundesliga bisher nur aus dem Fernsehen. Beim FC Bayern beginnt seine Titeljagd mit dem Supercup. Den Marienplatz kennt der neue Trainer schon mal.
Ulrike John und David Joram, dpa
Mehr Artikel