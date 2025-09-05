Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tennis-Ikone Borg über Krebs: "Werde ihn besiegen"

Björn Borg schreibt in seinen bald erscheinenden Memoiren über seine Krebserkrankung. (Archivbild)
Björn Borg schreibt in seinen bald erscheinenden Memoiren über seine Krebserkrankung. (Archivbild)
Sport-Mix
Tennis-Ikone Borg über Krebs: "Werde ihn besiegen"
Björn Borg schreibt in seinem Buch auch über den eigenen Kampf gegen den Krebs. Nach einer Operation im vergangenen Jahr geht es dem früheren Weltklasse-Spieler wieder besser.

Berlin.

Tennis-Ikone Björn Borg hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Bei ihm sei ein "extrem aggressiver" Prostatakrebs diagnostiziert worden, schreibt der 69 Jahre alte Schwede in seinem demnächst erscheinenden Buch "Heartbeats". Der Nachrichtenagentur AP sagte er, dass es ihm seit der Operation im vergangenen Jahr wieder besser gehe. Seine letzten Tests im August seien unauffällig gewesen. 

"Im Moment habe ich nichts. Aber alle sechs Monate muss ich mich untersuchen lassen. Der ganze Prozess ist keine angenehme Sache", sagte der frühere Weltklasse-Spieler. Er habe sich "viele, viele Jahre lang" auf Prostatakrebs untersuchen lassen. "Die Sache ist, dass man nichts spürt – man fühlt sich gut, und dann ist es einfach passiert." Im September 2023 hatten Ärzte bei einer Untersuchung Unregelmäßigkeiten bei ihm entdeckt.

Über die Krebserkrankung heißt es nach AP-Angaben in Borgs Buch: "Jetzt habe ich einen neuen Gegner: den Krebs – einen, den ich nicht kontrollieren kann. Aber ich werde ihn besiegen. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe, als wäre jeder Tag ein Wimbledon-Finale. Und die laufen normalerweise ziemlich gut, oder?"

Frühes Karriereende nach elf Grand Slams

Borg gewann insgesamt elf Grand-Slam-Einzeltitel, fünf in Serie in Wimbledon (1976 bis 1980), sechs bei den French Open. Insgesamt stand der Sandplatzspezialist 109 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste. Seine Karriere beendete Borg im Alter von nur 26 Jahren. Mehrere Comeback-Versuche endeten ohne große Erfolge.

Der überraschend frühe Rücktritt ist eines von mehreren Themen, über die Borg in seinem Buch schreibt. Zudem soll es auch um seinen Drogenkonsum und seine Beziehungen zu Frauen, seinen Eltern und seinen Kindern gehen. Seine Memoiren hat Borg gemeinsam mit Ehefrau Patricia Borg verfasst. (dpa)

