Ter Stegen berichtet über spezielle Erfahrungen mit Messi

Zusammen wurden sie Champions-League-Sieger beim FC Barcelona, reibungslos war die gemeinsame Zeit aber nicht: Nationaltorwart Marc-André ter Stegen berichtet von den Eigenheiten von Lionel Messi.

Barcelona.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat sich in der gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona öfter mit Superstar Lionel Messi gerieben - und dessen "speziellen Charakter" beschrieben. "Wir hatten immer wieder auch Momente, in denen es zwischen uns nicht so gepasst hat, weil er sich über mich und ich mich über ihn aufgeregt habe", berichtete der 32 Jahre alte Torhüter laut "Sport Bild" im Podcast Phrasenmäher.

Messi hatte den Beschreibungen nach eine ganz spezielle Art, mit solchen Situationen umzugehen. "Ich glaube, Leo ist wahrscheinlich der einzige Spieler, der – wenn er dir ins Gesicht schießen möchte – dir ins Gesicht schießen kann. Die anderen würden wahrscheinlich irgendwo hin schießen, aber er hat die Fähigkeit dazu, dass er genau trifft", sagte ter Stegen. Er habe das selbst "mehrmals" erlebt.

Ter Stegen bewundert Messis Leichtigkeit beim Spiel

Zugleich lobte ter Stegen die Fähigkeiten des argentinischen Weltmeisters, der inzwischen in den USA für Inter Miami spielt. "Leo ist einfach ein super beeindruckender Charakter auf dem Platz, und er spielt mit einer Leichtigkeit, die es so nicht mehr geben wird, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher", sagte ter Stegen. "Er hat die Fähigkeit, wenn er dich schlecht aussehen lassen will, dann macht er das mit einer Leichtigkeit und einem Pass oder einem Schuss, wo du danach sagst: Das ist doch unmöglich gewesen." (dpa)