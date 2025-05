Ter Stegen steht nach langer Auszeit wieder im Tor

Über sieben Monate fiel Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wegen einer Knieverletzung aus. Nun kündigt Barça-Trainer Hansi Flick seine Rückkehr ins Tor an.

Barcelona.

Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wird nach mehr als siebenmonatiger verletzungsbedingter Zwangspause am Samstag erstmals wieder im Tor des FC Barcelona stehen. Das kündigte der deutsche Barça-Trainer Hansi Flick bei einer Pressekonferenz vor dem Liga-Spiel beim derzeit Tabellenletzten Real Valladolid (21 Uhr/DAZN) an. "Marc ist auf einem guten Weg, auf einem guten Niveau, ich sehe es an seinem fantastischen Training", sagte Flick.