Thomas Müller in Vancouver: Debüt am 17. August?

Thomas Müller wechselt in die Major League Soccer nach Vancouver. Mitte August geht das Abenteuer los. Es warten noch einige Heimspiele.

München. Die letzten Tage hielt sich Thomas Müller noch bei seinem Herzensclub FC Bayern fit. Doch schon bald kann das Kanada-Abenteuer starten. Nach seiner Vertragsunterschrift bei den Vancouver Whitecaps wird der Weltmeister von 2014 am nächsten Mittwoch (13. August) bei seinem neuen Club erwartet, einen Tag später soll er seine erste Trainingseinheit absolvieren.

Sein Debüt könnte Müller am 17. August im Heimspiel gegen Houston Dynamo FC geben. Danach warten in den folgenden acht Spielen bis zum Ende der Hauptrunde noch fünf weitere Heimauftritte im B.C. Place Stadium. Seinen langjährigen Nationalelf-Kollegen Marco Reus oder Weltmeister Lionel Messi wird der 35-Jährige aber so schnell nicht treffen. Vancouver hat gegen Los Angeles Galaxy und Inter Miami bereits seine Hauptrunden-Spiele absolviert.

In den Playoffs dürften sich die Wege von Müller und Reus auch nicht kreuzen. Vancouver ist zwar als Zweiter in der Western Conference bestens unterwegs, aber Reus dürfte mit dem Titelverteidiger die Playoffs als Schlusslicht verpassen. Messi könnte es mit Miami als Fünfter im Osten dagegen in die K.o.-Spiele schaffen. (dpa)