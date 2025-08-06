Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Thomas Müller in Vancouver: Debüt am 17. August?

Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver
Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver Bild: Sven Hoppe/dpa
Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver
Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver Bild: Sven Hoppe/dpa
1. Bundesliga
Thomas Müller in Vancouver: Debüt am 17. August?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müller wechselt in die Major League Soccer nach Vancouver. Mitte August geht das Abenteuer los. Es warten noch einige Heimspiele.

München.

Die letzten Tage hielt sich Thomas Müller noch bei seinem Herzensclub FC Bayern fit. Doch schon bald kann das Kanada-Abenteuer starten. Nach seiner Vertragsunterschrift bei den Vancouver Whitecaps wird der Weltmeister von 2014 am nächsten Mittwoch (13. August) bei seinem neuen Club erwartet, einen Tag später soll er seine erste Trainingseinheit absolvieren.

Sein Debüt könnte Müller am 17. August im Heimspiel gegen Houston Dynamo FC geben. Danach warten in den folgenden acht Spielen bis zum Ende der Hauptrunde noch fünf weitere Heimauftritte im B.C. Place Stadium. Seinen langjährigen Nationalelf-Kollegen Marco Reus oder Weltmeister Lionel Messi wird der 35-Jährige aber so schnell nicht treffen. Vancouver hat gegen Los Angeles Galaxy und Inter Miami bereits seine Hauptrunden-Spiele absolviert.

In den Playoffs dürften sich die Wege von Müller und Reus auch nicht kreuzen. Vancouver ist zwar als Zweiter in der Western Conference bestens unterwegs, aber Reus dürfte mit dem Titelverteidiger die Playoffs als Schlusslicht verpassen. Messi könnte es mit Miami als Fünfter im Osten dagegen in die K.o.-Spiele schaffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein – diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Jasmins Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
20:31 Uhr
6 min.
Kanada-Abenteuer: Bayern-Ikone Müller künftig in Vancouver
Thomas Müller sagte seinen Fans wiederholt Danke.
Thomas Müller geht nach Kanada. Der Rekordmann des FC Bayern wechselt in die Major League Soccer und spielt dort künftig gegen andere alternde Stars à la Messi.
Christian Kunz, Manuel Schwarz und Maximilian Haupt, dpa
07.08.2025
5 min.
"Abenteuer" in Kanada: Müller heiß auf weitere Titel
Thomas Müller spielt zukünftig in Vancouver.
In den letzten Tagen hielt sich Thomas Müller noch beim FC Bayern fit, bald geht es rüber nach Vancouver. Im neuen Trikot, aber mit gewohnten Zielen.
Stefan Tabeling und Maximilian Haupt, dpa
Mehr Artikel