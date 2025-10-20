Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Thomas Müller lässt Funktionärsrolle bei Bayern offen

Für Thomas Müller ist eine Rückkehr zum FC Bayern noch Zukunftsmusik.
Für Thomas Müller ist eine Rückkehr zum FC Bayern noch Zukunftsmusik. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press via AP/dpa
Für Thomas Müller ist eine Rückkehr zum FC Bayern noch Zukunftsmusik.
Für Thomas Müller ist eine Rückkehr zum FC Bayern noch Zukunftsmusik. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press via AP/dpa
1. Bundesliga
Thomas Müller lässt Funktionärsrolle bei Bayern offen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim FC Bayern stehen Thomas Müller für die Zeit nach der Karriere wohl alle Türen offen. Jetzt spricht der Rekordspieler der Münchner über eine Heimkehr.

Vancouver.

Ex-Weltmeister Thomas Müller schiebt Gedanken an eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern als Funktionär oder Trainer noch beiseite. Zum jüngsten Werben des Münchner Aufsichtsrats Karl-Heinz Rummenigge sagte der frühere Nationalspieler im "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks: "Das ist Zukunftsmusik. Ich bin mir dessen bewusst. Ich kenne meinen Skillset. Aber trotzdem habe ich noch keine Ahnung, ob ich ein guter Trainer sein könnte und ein guter Trainer sein will. Und ob ich ein guter Sportfunktionär sein könnte und ein guter Sportfunktionär sein will."

Müller hatte bei den Bayern nach der vergangenen Saison keinen neuen Vertrag erhalten und war zu den Vancouver Whitecaps in die nordamerikanische Profiliga MLS gewechselt. Der 36-Jährige ist Rekordspieler der Münchner und gewann mit dem Bundesligisten zahlreiche Titel. 

"Weg ist schon vorgezeichnet"

Rummenigge hatte unlängst der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Es ist der Wunsch der Fans und des Clubs, dass ehemalige Spieler bei Bayern München eine Führungsrolle einnehmen." Müller könne in Kanada seinen Horizont erweitern und sich auf einen Job danach vorbereiten. Rummenigge war nach seiner aktiven Karriere zunächst TV-Experte und stieg dann als Vizepräsident wieder beim FC Bayern ein. 

"Eigentlich ist der Weg schon vorgezeichnet", sagte Müller lachend. Auch er wird sich im kommenden Jahr bei MagentaTV als Fernseh-Experte während der WM versuchen. Seine Verbindungen nach München seien weiterhin eng, betonte Müller. "Der Kontakt ist sehr, sehr gut", sagte er. Er pflege mit vielen Weggefährten aus der Bayern-Zeit eine "Golf-Chatgruppe" und werde im Dezember wieder in Deutschland sein. 

Zunächst ist Müller mit seinem aktuellen Arbeitgeber aber in den MLS-Playoffs gefordert. In der ersten Runde geht es gegen den FC Dallas. Gespielt wird im Modus Best-of-Three. Vancouver startet mit einem Heimspiel in die K.-o.-Runde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
07:18 Uhr
2 min.
"Kein Vermissertyp": Müller fehlt deutscher Clásico nicht
Thomas Müller spiet jetzt in der MLS für die Vancouver Whitecaps. (Archivbild)
Der frühere Bayern-Star Thomas Müller drückt seinem Ex-Club beim Bundesliga-Gipfel gegen den BVB die Daumen. Seine neue sportliche Heimat hat er längst gefunden.
06:37 Uhr
2 min.
Trotz Müller-Tor: Niederlage für Vancouver vor Playoff-Start
Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps verspielten am letzten Vorrunden-Spieltag Platz eins im Westen.
Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps verlieren zum Abschluss der Vorrunde. Die Chance auf eine Revanche bietet sich umgehend. Ein Superstar verpasst knapp den Liga-Rekord.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
Mehr Artikel