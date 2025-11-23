Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Thomas Müller steht mit Vancouver im Playoff-Halbfinale

Thomas Müller setzte sich mit Vancouver gegen Los Angeles durch.
Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Thomas Müller setzte sich mit Vancouver gegen Los Angeles durch.
Thomas Müller setzte sich mit Vancouver gegen Los Angeles durch. Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Fußball
Thomas Müller steht mit Vancouver im Playoff-Halbfinale
Thomas Müller ist nur noch zwei Siege von der Meisterschaft in der nordamerikanischen Fußball-Liga entfernt. Mit Vancouver gelang dem Weltmeister von 2014 ein Viertelfinalsieg gegen Los Angeles.

Vancouver.

Thomas Müllers Jagd auf den Titel in der nordamerikanischen Fußball-Liga geht weiter. Der Weltmeister von 2014 steht mit den Vancouver Whitecaps nach einem 4:3 (2:0, 2:2) im Elfmeterschießen über Los Angeles FC im Finale der Western Conference. Bei einem Sieg würde es im Endspiel der Major League Soccer MLS gegen das beste Team der Eastern Conference gehen.

Müller blieb ohne Treffer und wurde nach Ende der regulären Spielzeit ausgewechselt. Einen Torschuss verzeichnete der 36-Jährige: Sein Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte wurde gehalten, danach gelang Mathias Laborda (45.+1) aber das 2:0. 

Halbfinaleinzug der größte Erfolg Vancouvers

Kurz zuvor hatte Emmanuel Sabbi (39.) die Whitecaps in Führung gebracht. Für den LAFC traf Neuzugang Son Heung-Min (60. / 90.+5) zweimal, der wie Müller eine starke Saison absolviert. Den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 und zum Halbfinaleinzug für Vancouer verwandelte Laborda. Der Einzug Vancouvers in das Finale der Western Conference ist jetzt schon das beste Abschneiden der Teamhistorie.

Müller spielt seit diesem Sommer in Kanada und hat nach dem Abschied vom FC Bayern München sofort eine tragende Rolle in seiner neuen Mannschaft eingenommen. In wettbewerbsübergreifend elf Pflichtspielen hat er neun Tore geschlossen und vier Treffer vorbereitet. (dpa)

